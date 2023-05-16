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Приближение выхода GeForce RTX 4060 Ti вызвало в Китае волну скидок на RTX 3060 Ti
Похоже, компании хотят быстрее распродать запасы.
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На прошлой неделе в китайских технологических СМИ появились сообщения об окончании производства видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti и распродаже оставшихся запасов перед началом продаж RTX 4060 Ti. Достоверность сообщений неизвестна, но теперь MyDrivers сообщает о больших скидках на RTX 3060 Ti, что косвенно может подтверждать предыдущую информацию.

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В частности, компания GALAX делает скидку до 700 юаней (около 100 долларов США) на самые продвинутые варианты RTX 3060 Ti, которые до этого стоили около 3199 юаней. Скидка составляет примерно 22% и делает вариант с массивной трёхвентиляторной системой охлаждения дешевле самых простых и доступных реализаций на китайском рынке, отмечают в MyDrivers. Более того, новая цена 2499 юаней или 359 долларов США ниже рекомендованных 399 долларов на старте продаже. Снижение цен замечено и у других местных производителей, в числе которых компания Colorful, но по величине скидок GALAX пока является рекордсменом.

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Начало продаж GeForce RTX 4060 Ti в модификации на 8 ГБ ожидают в конце этого месяца, к июлю может появиться модификация на 16 ГБ, а также более доступная RTX 4060.

Источники
MyDrivers
Wccftech
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#nvidia #видеокарты
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