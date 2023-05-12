Приближается запуск новых видеокарт среднего сегмента.

Потенциальные покупатели видеокарт среднего класса ждут новинки от NVIDIA, по слухам, в мае появится 8-гиговая GeForce RTX 4060 Ti, а к июлю компания может выпустить версию уже на 16 ГБ вместе с базовой RTX 4060 на 8 ГБ. Хотя 8-гиговые видеокарты ныне подвергаются критике, в среднем и начальном сегменте выбор не так велик. Многие на данный момент ожидают, когда компания представит видеокарты и озвучит цены, а там по ситуации, если цены будут высокими, а производительность неубедительной, выбор может пасть на RTX 3060 12 ГБ или RTX 3060 Ti, но похоже, последняя в ближайшее время может пропасть из продажи. Ресурс ITHome сообщает, что на местном форуме поставщиков оборудования появилась информация об остановке производства RTX 3060 Ti, запасы рассчитывают продать за пару месяцев.

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Достоверность информации неизвестна, но не исключено, что запасы графических процессоров удалось исчерпать за счёт выпуска разнообразных модификаций и теперь, аккурат к началу продаж новых моделей среднего сегмента, производство старых завершится и выбирать покупателям придётся уже из новых моделей, хотя ситуация по запасам везде разная и, если прогнозы даже верны, в продаже варианты RTX 3060 могут оставаться гораздо дольше, чем пару месяцев.

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Официально характеристики новинок неизвестны, GeForce RTX 4060 Ti приписывают графический процессор AD106 с 4352 ядрами CUDA, 8 ГБ или 16 ГБ 128-битной памяти GDDR6, энергопотребление 160 Вт. Базовый вариант RTX 4060 может получить графический процессор на 3072 CUDA ядер и 8 ГБ 128-битной GDDR6.

Источники ITHome