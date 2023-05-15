Цены этих видеокарт практически сравнялись на зарубежном рынке.

Krzysztof Hepner, Unsplash

AMD в последнее время хвалилась объёмом видеопамяти флагманских видеокарт Radeon RX 7000 и 6000 серий, напирая на 8-гиговые модели NVIDIA GeForce RTX 30, которые из-за нехватки памяти сталкивались с проблемами в новых играх и при активации трассировки лучей. После недавних корректировок цен Radeon RX 6950 XT 16 ГБ за рубежом уже можно найти по цене около 600…650 долларов США, что очень близко к рекомендованной цене 600 долларов GeForce RTX 4070 12 ГБ уже нового поколения NVIDIA. Может показаться, что преимущество однозначно на стороне более современной RTX 4070, но это не совсем так, специалисты YouTube канала Hardware Unboxed сравнили две видеокарты в играх, как с трассировкой лучей, так и без неё.

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Пока не включена трассировка лучей Radeon RX 6950 XT практически без исключений опережает GeForce RTX 4070 во всех протестированных играх, RTX 4070 удалось опередить оппонента в The Callisto Protocol при разрешении 1440p и 4K. Однако при активации трассировки ситуация меняется и RTX 4070 вырывается вперёд. В нескольких играх при активной трассировке лучей RX 6950 XT была близка к RTX 4070 и нередко опережала её в разрешении 4K. К таким играм можно отнести Far Cry 6, ремейк Resident Evil 4, Control и Hogwarts Legacy.

Относительная производительность в разрешении 4K, без трассировки лучей RTX 4070 уступает практически везде. Источник: Hardware Unboxed, YouTube

В среднем, без трассировки лучей GeForce RTX 4070 медленнее Radeon RX 6950 XT на 12% в 1080p, на 15% в 1440p и на 17% в 4K. С трассировкой лучей RTX 4070 быстрее на 11…12% в 1080p и 1440p, а вот в 4K на 2% медленнее.

А вот так модель RX 6950 XT выглядела относительно RTX 3080 10 ГБ в недавнем сравнении от AMD. Источник: AMD Community

Однозначный выбор сделать не так легко, на стороне Radeon RX 6950 XT больший объём видеопамяти, большая производительность в традиционной растеризации и даже с трассировкой лучей в 4K разрешении видеокарта смотрится зачастую не хуже. Однако на стороне GeForce RTX 4070 есть не меньше преимуществ: более низкое энергопотребление, наличие аппаратного кодировщика AV1, набор технологий DLSS 3 с качественным масштабированием и генерацией кадров. В зависимости от области интересов, для RTX 4070 можно найти и больше преимуществ, но если интересуют только игры, конечный выбор будет зависеть от цены и предпочтений.





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А на данный момент сообщество ожидает обновление среднего сегмента, AMD должна представить Radeon RX 7600, которую уже замечают «в дикой природе», а NVIDIA приписывают планы анонсировать в этом месяце для линейки GeForce RTX 40 модели класса «60», сразу же в мае ожидают начало продаж RTX 4060 Ti 8 ГБ, а к июлю RTX 4060 8 ГБ и, возможно, появится 4060 Ti на 16 ГБ.