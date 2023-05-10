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NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ может появиться в продаже за день до AMD Radeon RX 7600
Названа предполагаемая дата начала продаж
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Накануне появились слухи о намерениях NVIDIA представить в мае три модификации GeForce RTX 4060, инсайдеры сообщили о подготовке одной базовой 8-гиговой версии и двух версий Ti, на 8 и 16 ГБ видеопамяти. Специалисты ресурса VideoCardz со ссылкой на свои источники подтверждают и дополняют эту информацию, заявляя, что видеокарты представят где-то в середине мая, а 24 мая RTX 4060 Ti 8 ГБ появится в продаже. Если верить предыдущим слухам, 25 мая в продаже ожидается Radeon RX 7600 от AMD, за день до этого запланирована публикация обзоров, судя по всему, видеокарты уже поступают в магазины. По предварительным оценкам, теоретическая вычислительная производительность RTX 4060 Ti и RX 7600 на FP32 операциях близка и составляет около 21…22 Тфлопс.

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Остальные модификации GeForce RTX 4060 ожидаются в июле, точные даты не называются, в первой половине месяца ожидается базовая RTX 4060 8 ГБ, а во второй — RTX 4060 Ti на 16 ГБ. Хотя инсайдеры выглядят достаточно уверенными в своих прогнозах, специалисты напоминают, что NVIDIA ранее уже изменяла свои планы незадолго до анонса, поэтому, пока модели официально не представлены, абсолютной уверенности в их появлении нет, вероятно, по большей части это замечание касается RTX 4060 Ti 16 ГБ.

Источники
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #nvidia geforce rtx 4060
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