Слухи о начале продаж в мае могут быть правдой.

Onur Binay, Unsplash

На прошлой неделе AMD подтвердила намерения дополнить в этом квартале линейку видеокарт Radeon RX 7000 серии моделями, ориентированными на массовый сегмент потребителей. В компании не называли конкретные наименования, однако, по многочисленным слухам, нас ожидает Radeon RX 7600 и её продажи могут начать уже во второй половине месяца, ориентировочно, 25 мая. Похоже, слухи подтверждаются, компания действительно отдала приоритет начальной модели среднего класса, спрос на которую должен быть высок, вполне вероятно, что продажи действительно начнутся в этом месяце — VideoCardz сообщает со ссылкой на анонимного инсайдера, что видеокарты уже на полках торговых сетей.

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Судя по всему, на фото коробки AMD Radeon RX 7600 в исполнении Pulse от компании Sapphire, информация на упаковке частично подтверждает предсказанные характеристики, которые действительно близки к таковым у аналогичной мобильной серии видеокарт: в основе графический процессор на 32 блока Compute Unit (CU), 32 МБ кэш-памяти Infinity Cache и 8 ГБ видеопамяти GDDR6, которые должны сообщаться с GPU по 128-битной шине. По количеству блоков CU новый графический процессор идентичен варианту Navi 23 XT в RX 6600 XT прошлого поколения, но в новой архитектуре RDNA 3 используется дизайн Dual-Issue в теории повышающий производительность на FP32 операциях до двух раз. Кроме этого, наверняка возрастут частоты, так что по производительности чипа RX 7600 должна быть быстрее RX 6600 XT, но конфигурация памяти изменилась незначительно, если вообще изменилась, а судя по последним тенденциям, нехватка видеопамяти в современных играх может существенно ограничивать возможности GPU.

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Что касается цены, по информации инсайдера, она составит около 250 долларов США, хочется в это верить, но в прошлом году за 200 долларов AMD представила урезанную по всем направлениям Radeon RX 6500 XT, которая ни в какое сравнение не идёт с RX 6600 и тем более RX 6600 XT, последние стоили на релизе 329 и 379 долларов США. На этом фоне 250 долларов за RX 7600 выглядят нереалистично, с другой стороны, интерес к видеокартам с 8 ГБ видеопамяти снижается с каждым днём.

Источники VideoCardz