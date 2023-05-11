Самая простая конфигурация доступна за 800 долларов, но только при предварительном заказе, к началу розничных продаж будет дороже.

За последние недели уже несколько раз рассказывалось о новой версии гибрида портативного ноутбука и игровой консоли GPD Win Max 2 образца 2023 года. Модели получились крайне интересные, основаны на процессорах AMD Ryzen 7040U с производительной интегрированной графикой RDNA 3, оборудованы быстрой памятью LPDDR5X и предлагают много интересных возможностей, в частности, подключение внешних видеокарт через порт OCuLink. Устройства ожидаются в первые месяцы лета и неизвестной оставалась лишь цена, сегодня эта информация появилась.

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GPD начала краудфандинговую кампанию на площадке Indiegogo и опубликовала цены на различные конфигурации GPD Win Max 2 (2023), как для тех, кто оформит предзаказ в рамках сбора средств, так и для тех, кто собирается приобрести устройство только после начала розничных продаж. Кроме того, предлагается приобрести GPD Win Max 2 в паре с внешней видеокартой GPD G1 eGPU, внутри мобильная версия AMD Radeon RX 7600M XT 8 ГБ (120 Вт), к такому комплекту прилагается кабель OCuLink, в стандартной поставке G1 при покупке отдельно есть только USB4.

По информации компании, GPD Win Max 2 на базе Ryzen 7 7840U с внешней видеокартой Radeon RX 7600M XT в играх может быть даже быстрее настольного компьютера с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3070.



Источник: Сравнение характеристик консолей 2022 и 2023 года, производительности связки GPD Win Max 2 (2023) с внешней видеокартой и настольного ПК.Источник: GPD, Indiegogo

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Представленные конфигурации отличаются наличием 8- или 6-ядерного APU от компании AMD, либо Ryzen 7 7840U, либо Ryzen 5 7640U соответственно. Объём оперативной памяти LPDDR5X-7500 варьируется от 16 до 64 ГБ, накопителя — от 1 до 2 ТБ. В рамках краудфандинга самый недорогой вариант на базе 7640U стоит 799 долларов США, оптимальная конфигурация с 7840U, 32 ГБ оперативки и 2 ТБ накопителем стоит 1049 долларов, ещё 150 долларов можно доплатить за 64 ГБ оперативной памяти. Внешняя видеокарта в комплекте с любой из конфигураций обойдётся в 643 доллара. Розничные цены будут выше, примерно от 11 до 19% в зависимости от конфигурации или комплекта.