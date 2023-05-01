В базе данных результатов внутриигрового бенчмарка Ashes of the Singularity отметился необычный процессор Intel Core Ultra 5 1003H, который благодаря результатам уже в базе SiSoftware удалось опознать, как представителя мобильного семейства Meteor Lake-P следующего поколения. Специалисты высказали ряд предположений относительно необычного названия модели, так в TechPowerUp посчитали наименование Ultra новым брэндом. Честно говоря, верится в это с трудом, хотя, если слухи о возможном объединении в 14-м поколении процессоров нескольких семейств верны, новое наименование может понадобиться для лучшего разделения моделей. Версия VideoCardz звучит более правдоподобно, скорее всего, Ultra — это просто кодовое название одного из инженерных образцов.
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Ultra может указывать на одну из самых продвинутых конфигураций процессора, Intel Core Ultra 5 1003H является 18-поточным и такое количество потоков тоже необычно. Можно предположить конфигурацию 6P+6E, которая раньше не использовалась, а можно вспомнить слухи, что в Meteor Lake добавится несколько ядер за пределами вычислительного кристалла, в частности, для повышения энергоэффективности процессора. Так в «плитке» SOC могут находиться два дополнительных эффективных ядра и тогда теоретически можно говорить о трёх кластерах: 4P ядра и 8E ядер в вычислительной плитке плюс 2E ядра в плитке SOC. Вполне вероятно, что для 45-ваттной категории P такая конфигурация считается одной из лучших, тем более, что в рассматриваемом процессоре используется интегрированная графика на 128 вычислительных блоков.
Процессоры Intel Meteor Lake ожидаются в конце этого года, компания снова подтвердила это в отчёте о доходах за первый квартал 2023 года, но пока нет подробной информации о том, какие линейки процессоров появятся первыми.