Похоже, проблема касается только игр на движке REDengine.

Toni Tan, Unsplash

Внимание владельцев AMD Ryzen 7000 сосредоточено на проблеме с выходом из строя 3D V-Cache моделей и потенциальной опасностью повреждения стандартных процессоров, однако есть и другие. Так накануне ресурс DSOGaming сообщил, что технология NVIDIA DLSS 3 оказывается неработоспособной в играх Cyberpunk 2077 и The Whitcher 3 на системах с процессорами Ryzen 7000. С генерацией кадров DLSS 3 обе игры страдают от длительных фризов на 2…3 секунды, играть становится невозможно. Автор ресурса утверждает, что проблема является довольно распространённой, а для тестирования использовалась связка AMD Ryzen 9 7950X3D и NVIDIA GeForce RTX 4090, Windows 10 и графический драйвер версии 531.61.

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На другой, не самой новой системе с процессором Intel Core i9-9900K каких-либо подобных проблем не наблюдалось. Впрочем, в случае с AMD Ryzen фризы появляются только в двух указанных играх при активации генерации кадров, обе основаны на движке REDengine и разработаны CD Project RED. Сообщается, что уведомление о проблеме передано NVIDIA, остаётся ждать исправления, а возможно причина не в видеокартах или драйверах, а в чём-то другом.

Источники DSOGaming