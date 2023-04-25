Проблема касается не только 3D V-Cache процессоров.

Загадка внезапного выхода из строя процессоров AMD Ryzen 7000X3D начинает разрешаться. Накануне сразу несколько технических СМИ и известных блогеров поделились последними новостями по поводу расследования случаев, когда процессоры Ryzen 7000 с 3D V-Cache внезапно выходили из строя, оставляя прогар в сокете, а на поверхности процессора со стороны контактных площадок от высокой температуры образовывалась выпуклость. Первые подобные случаи были описаны владельцами материнских плат ASUS, но как выясняется на сегодняшний день, потенциально проблеме подвержены материнские платы всех производителей и все процессоры Ryzen 7000, даже модели без 3D V-Cache. Официального подтверждения информации от AMD пока нет, так что не исключены неточности.

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Официальное заявление от компании ASUS опубликовал YouTube блогер под псевдонимом Der8auer: «Обновления EFI, опубликованные в пятницу, содержат некоторые специальные механизмы теплового мониторинга, которые мы внедрили, чтобы помочь защитить платы и процессоры. Мы удалили старые версии BlOS по этой причине, а также потому, что ручная настройка Vcore была доступна в предыдущих версиях. Мы также работаем с AMD над определением новых правил для AMD EXPO и напряжения SoC. Мы выпустим новые обновления для этого как можно скорее…».





Исходя из заявления, можно предположить, что какие-то проблемы кроются как раз-таки в профилях разгона оперативной памяти AMD EXPO и регулировке напряжения SoC. Один из участников сообщества ресурса Igor’s LAB высказал вполне правдоподобную теорию на этот счёт: «…Как только EXPO включена, напряжения ЦП SOC и VDDIO/MC увеличиваются в Windows до 1,36…1,4, иногда до 1,5 В, что приводит к мгновенной смерти X3D процессоров. Если вы установите все напряжения вручную на допустимые значения, проблем не будет», — impi. По информации Tom’s Hardware, 1,25 В является рекомендуемым безопасным пределом напряжения SoC, значения 1,4 В и выше увеличивают вероятность выхода из строя.

Der8auer также заметил характерную выпуклость на процессоре AMD Ryzen 9 7900X, в Tom’s Hardware отмечают, что высокие напряжения SoC могут вывести из строя и обычные процессоры. В первую очередь от высокого напряжения выходят из строя датчики контроля температуры, механизмы защиты перестают работать и чип не может контролировать своё состояние. Учитывая характер работы процессоров Ryzen 7000 вблизи пиковой температуры 95°C, отсутствие механизмов защиты может привести к перегреву и поломке. Вспоминается другой случай, описанный Der8auer, когда на одном из процессоров по непонятным причинам расплавился припой под крышкой.

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ASUS и MSI уже выпускают новые версии BIOS, остальным владельцам процессоров Ryzen 7000 специалисты рекомендуют проверить напряжение SoC в BIOS или информационно диагностических утилитах, если оно равно или превышает 1,4 В, отключить профиль AMD EXPO и вернуть напряжение SoC на безопасное значение.