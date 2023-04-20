Интегрированная графика догоняет AMD Radeon RX 570 и RX 580.

Кастомный APU AMD Ryzen Z1, используемый в портативной игровой консоли ASUS ROG Ally, отметился в базе данных Geekbench результатом для интегрированной графики. Судя по отчёту бенчмарка, Ryzen Z1 представляет собой 8-ядерный и 16-поточный APU с базовой частотой 3,3 ГГц и повышением до 5,0 ГГц. Объём кэш-памяти 3-го уровня составляет 16 МБ, 2-го уровня — 8 МБ. Также отчёт указывает на наличие 12 ГБ оперативной памяти, вероятно, всего к консоли 16 ГБ, из которых 4 ГБ зарезервировано под нужды графики.

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Что касается интегрированной графики, Geekbench указывает на наличие 6 вычислительных блоков, однако, как и в случае со вчерашним результатом Ryzen 7 PRO 7840HS, блоков Compute Unit в два раза больше. Иными словами, конфигурация графики в Ryzen Z1 такая же, как у Radeon 780M в новых флагманских APU семейства Phoenix. В пересчёте на потоковые процессоры имеем 768 единиц. Результаты теста OpenCL тоже очень близки, графика в Ryzen Z1 набрала 35498 баллов, в то время как Radeon 780M вчера отметился результатом 34490 баллов.

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По старым данным Geekbench 5, данные результаты близки к показателям дискретных видеокарт AMD Radeon RX 570 и RX 580, а также NVIDIA GeForce GTX 1060. К слову, накануне в Сети появился первый тест Radeon 780M в играх, финального драйвера всё ещё нет, но графика уже показала себя очень хорошо в разных проектах AAA класса.

Источники Geekbench Wccftech