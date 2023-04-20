Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Кастомный чип AMD Ryzen Z1 игровой консоли ASUS ROG Ally отметился в Geekbench OpenCL
Интегрированная графика догоняет AMD Radeon RX 570 и RX 580.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Кастомный APU AMD Ryzen Z1, используемый в портативной игровой консоли ASUS ROG Ally, отметился в базе данных Geekbench результатом для интегрированной графики. Судя по отчёту бенчмарка, Ryzen Z1 представляет собой 8-ядерный и 16-поточный APU с базовой частотой 3,3 ГГц и повышением до 5,0 ГГц. Объём кэш-памяти 3-го уровня составляет 16 МБ, 2-го уровня — 8 МБ. Также отчёт указывает на наличие 12 ГБ оперативной памяти, вероятно, всего к консоли 16 ГБ, из которых 4 ГБ зарезервировано под нужды графики.

Источник: Geekbench

реклама

Что касается интегрированной графики, Geekbench указывает на наличие 6 вычислительных блоков, однако, как и в случае со вчерашним результатом Ryzen 7 PRO 7840HS, блоков Compute Unit в два раза больше. Иными словами, конфигурация графики в Ryzen Z1 такая же, как у Radeon 780M в новых флагманских APU семейства Phoenix. В пересчёте на потоковые процессоры имеем 768 единиц. Результаты теста OpenCL тоже очень близки, графика в Ryzen Z1 набрала 35498 баллов, в то время как Radeon 780M вчера отметился результатом 34490 баллов.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

По старым данным Geekbench 5, данные результаты близки к показателям дискретных видеокарт AMD Radeon RX 570 и RX 580, а также NVIDIA GeForce GTX 1060. К слову, накануне в Сети появился первый тест Radeon 780M в играх, финального драйвера всё ещё нет, но графика уже показала себя очень хорошо в разных проектах AAA класса.

Источники
Geekbench
Wccftech
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #asus #портативная консоль
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

HP готовит ноутбуки с процессором AMD Ryzen 7 PRO 7840HS
Протестирована встроенная видеокарта Radeon 780M на архитектуре RDNA3: подойдёт для 1080р
Встроенная графика Ryzen 9 7940HS позволяет насладиться не только GTA V, но и Cyberpunk 2077
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появилось фото первого уничтоженного в зоне СВО немецкого бронеавтомобиля Dingo
20
Первая БМП Bradley поражена огнём вертолета Ка-52 при попытке перейти в контрнаступление
18
Истребитель Су-27 почти сбил британский Rivet Joint – ракета прошла рядом с самолётом НАТО
28
Первый вариант видеокарты GeForce RTX 3060 включал 3840 ядрер CUDA
1
Российский танк Т-90 обнаружили на заправке в Луизиане
5
Европейский Союз в замешательстве, и не знает как реагировать на нападение на посла в Судане
1
Российским ученым удалось создать отечественный аналог станции 5G
5
Западная пресса: Россия активно использует секретное оружие, лишающее ВСУ связи через Starlink
7
Минэнерго США предупредило "Росатом" о нарушении действующего законодательства США
14
Блогер купил на Авито GeForce GTX 970 за 5000 рублей и она потянула последние игры с комфортным FPS
12
В Украине заметили колонну БМП Bradley вместе с танками М-55S
6
Российский морпех записал на свой счёт уже третий сбитый Су-25 ВСУ и показал видео запуска "Иглы"
6
В ЧВК Вагнер опровергли слухи о присутствии своих сотрудников в Судане
+
Финляндия начинает возведение забора на границе с Россией
6
Скандинавские разведки уверены, что Москва готовит атаку на объекты подводной инфраструктуры
4
Экологические системы обладают собственной вычислительной мощностью
+
Почему отмена наличных денег в России — это плохая идея
4
TSMC рассчитывает получить в США до $15 млрд субсидий, но не согласна с некоторыми требованиями властей
1
Аудитория The Sims 4 достигла отметки в 70 миллионов игроков
+
Западная пресса надеется, что контрнаступление ВСУ вызовет «панику» в российском командовании
10

Популярные статьи

Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
4
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
187
10 самых популярных процессоров апреля 2023 года — очень неожиданные результаты
39
20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке
5
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
45
Jonsbo D31 Mesh - интересный корпус за адекватные деньги. Мини-обзор базовой версии
3
О малоизвестных играх, стоящих вашего внимания
5
"Колхозинг" системы охлаждения на Asus GT 430
9
Китай успешно испытал наземную систему ПРО HQ-19. Цель: парировать ракетные угрозы Индии и США
4
Пять российских систем способных уничтожить все спутники НАТО: От МиГ-31Д до боевых лазеров
4

Сейчас обсуждают

Алексей Зубарь
15:19
Cлот pci-e под ssd не будет работать на этом проце, поскольку на этой матери он gen4. Нужен проц 11 поколения, или другая мать. Сам недавно обжегся.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Апрель)
Alexander Tikhonov
15:18
Что у него глаза в разные стороны смотрят? Контролирует сразу несколько направлений?
В Дании подозревают Россию в организации диверсий на объектах Северного моря
Слип Батонов
15:14
Спать в одной комнате с ПК? ПК стоит в кабинете, а не в спальне.
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
Слип Батонов
15:14
А можно накуй выкинут комп с балкона и охлаждение не понадобится.
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
Слип Батонов
15:12
2023 год, а там харды, это античный компутер оставшийся по наследству от дедушки. Щас строго nvme у всех.
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
Vorvort
15:10
Зимой 23-го продажи 4080 у перекупов в США были настолько плохими, что они стали массово возвращать карты магазинам. В какой - то момент Newegg приостанавливал возвраты 4080.
Партнеры NVIDIA наконец-то снизили цены на видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4080
Слип Батонов
15:09
совсем долпоёп, 3700 никогда не делали на двух ccd.
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
Виктор Холодарь
15:09
Ваш ответ очень верный, а тот кто писал статью дебил или рекламодатель.
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
Слип Батонов
15:08
3700 всегда с одним ccd, иди отсюда и не позорься, лошара.
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
Vetali
15:07
Как понимаю, замер напряжения типа неисправным вольтметром непосредственно магическим образом влиял на невозможность завода авто? Опять же, как понимаю, после того, как были куплены исправные приборы,...
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем