Но пока с предварительной версией драйвера.

Ноутбуки на базе новой серии процессоров AMD Ryzen 7040HS под кодовым названием Phoenix ожидаются в этом месяце, вероятно, они появятся ближе к его концу. Однако тестовые образцы уже находятся на руках блогеров и специалистов различных СМИ, так что информация о новинках понемногу начинает появляться в Сети. YouTube блогер ETA PRIME опубликовал превью ноутбука ASUS TUF A15 на базе 8-ядерного и 16-поточного процессора AMD Ryzen 9 7940HS. Рассматриваемый ноутбук оборудован дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 4060, но специалиста интересовала лишь интегрированная в процессор Radeon 780M на базе архитектуры RDNA 3, поэтому превью в основном посвящено ей.

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На данный момент AMD ещё не предоставила финальную версию графического драйвера, а предварительная не позволяет запустить некоторые игры. Не исключено, что и производительность с этим драйвером не оптимальна, тем не менее, ноутбук был протестирован в ряде бенчмарков и игр, в основном в различных игровых сценах при целевом разрешении 1080p. Перед тестированием автор улучшил базовую конфигурацию ноутбука, установив 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600.

3DMark Fire Strike 7899

3DMark Time Spy 2830

CS GO (Высокие, матч с ботами) 138 FPS

GTA V (Очень высокие) 81 FPS

Forza Horizon 5 (Высокие) 86 FPS

Fortnite (Средние) 78 FPS

DOOM Eternal (Средние) 83 FPS

Horizon Zero Dawn (Favor Performance) 69 FPS

COD MW2 (Рекомендованные + FSR Performance) 106 FPS

Cyberpunk 2077 (Средне-низкие) 60…78 FPS

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде



Автору удалось разогнать интегрированную графику до 3000 МГц в Cyberpunk 2077, а в целом предельной частотой стало значение 3125 МГц. По итогу тестирования была отмечена высокая производительность, но без значительного скачка относительно доступных на текущий момент решений RDNA 2, что может быть связано с предварительной версией драйвера, поэтому на текущие показатели не стоит опираться, до полноценного запуска новинок остаётся совсем немного.