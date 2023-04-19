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Интегрированную графику Radeon 780M протестировали в играх с памятью DDR5-5600
Но пока с предварительной версией драйвера.
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Ноутбуки на базе новой серии процессоров AMD Ryzen 7040HS под кодовым названием Phoenix ожидаются в этом месяце, вероятно, они появятся ближе к его концу. Однако тестовые образцы уже находятся на руках блогеров и специалистов различных СМИ, так что информация о новинках понемногу начинает появляться в Сети. YouTube блогер ETA PRIME опубликовал превью ноутбука ASUS TUF A15 на базе 8-ядерного и 16-поточного процессора AMD Ryzen 9 7940HS. Рассматриваемый ноутбук оборудован дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 4060, но специалиста интересовала лишь интегрированная в процессор Radeon 780M на базе архитектуры RDNA 3, поэтому превью в основном посвящено ей.

Выпуск перенесли на апрель. Источник: AMD и Tom's Hardware

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На данный момент AMD ещё не предоставила финальную версию графического драйвера, а предварительная не позволяет запустить некоторые игры. Не исключено, что и производительность с этим драйвером не оптимальна, тем не менее, ноутбук был протестирован в ряде бенчмарков и игр, в основном в различных игровых сценах при целевом разрешении 1080p. Перед тестированием автор улучшил базовую конфигурацию ноутбука, установив 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600.

  • 3DMark Fire Strike 7899
  • 3DMark Time Spy 2830
  • CS GO (Высокие, матч с ботами) 138 FPS
  • GTA V (Очень высокие) 81 FPS
  • Forza Horizon 5 (Высокие) 86 FPS
  • Fortnite (Средние) 78 FPS
  • DOOM Eternal (Средние) 83 FPS
  • Horizon Zero Dawn (Favor Performance) 69 FPS
  • COD MW2 (Рекомендованные + FSR Performance) 106 FPS
  • Cyberpunk 2077 (Средне-низкие) 60…78 FPS
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Автору удалось разогнать интегрированную графику до 3000 МГц в Cyberpunk 2077, а в целом предельной частотой стало значение 3125 МГц. По итогу тестирования была отмечена высокая производительность, но без значительного скачка относительно доступных на текущий момент решений RDNA 2, что может быть связано с предварительной версией драйвера, поэтому на текущие показатели не стоит опираться, до полноценного запуска новинок остаётся совсем немного.

Источники
ETA PRIME, YouTube
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#amd #процессоры #amd ryzen
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