Теперь технология NVIDIA доступна и для домашней библиотеки видео.

Christian Wiediger, Unsplash

В популярный видеоплеер с открытым исходным кодом VLC от VideoLAN внедрили поддержку технологии RTX Video Super Resolution — масштабирования видео на базе ИИ. Об этом NVIDIA сообщила вместе с презентацией новой видеокарты GeForce RTX 4070. Ранее технология стала доступна в браузерах Google Chrome и Microsoft Edge на видеокартах GeForce RTX 40 и 30 серии, также технология должна заработать на видеокартах RTX 20 серии. В веб-браузерах RTX Video Super Resolution позволяет масштабировать видео до разрешения 4K. Аналогичные возможности теперь должны появиться и в видеоплеере VLC.

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По информации NVIDIA, на сайте VideoLAN должна появиться ссылка для скачивания новой версии VLC с RTX Video Super Resolution, но на момент написания таковой пока не видно. В TechPowerUp утверждают, что новая версия должна появиться сегодня. Это очень интересное нововведение, которое можно рассматривать не только как инструмент для комфортного просмотра видео в низком разрешении на больших дисплеях. Возможно, качественное масштабирование позволит со временем уменьшить размер домашней видео-библиотеки за счёт перекодирования видео в более низкое разрешение.

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Специалисты уже рассмотрели работу RTX Video Super Resolution в браузерах и первые впечатления были положительными. Технология хорошо справляется со своей работой, не без изъянов, но качество масштабирования довольно высокое. Можно предположить, что со временем технология будет улучшаться по тому же сценарию, что и DLSS.