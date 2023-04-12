И это без включения технологии DLSS 3.

NVIDIA официально представила GeForce RTX 4070, новая видеокарта в настольном семействе Ada Lovelace поступит в продажу 13 апреля по рекомендованной цене 599 долларов США. Судя по комментариям NVIDIA, модель нацелена на разрешение 1440p и значительно превосходит RTX 3070 Ti по всем показателям. Новинка быстрее по шейдерной производительности, в тензорных операциях и трассировке лучей, требует меньше энергии, а стоит столько же.

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Технологии DLSS, в частности эксклюзивная для нового поколения генерация кадров в DLSS 3, позволяют в совместимых играх добиться более 100 кадров в секунду при включённой трассировке лучей. По оценке компании, с учётом DLSS 3 преимущество GeForce RTX 4070 над RTX 3070 Ti достигает 70%, без этой технологии — 20%, при этом новая видеокарта требует энергии на 23% меньше. Без генерации кадров видеокарта эквивалентна RTX 3080.

Внимание зарубежных покупателей к новой линейке видеокарт компания привлекает ограниченным предложением: до 8 мая в подарок можно получить Overwatch 2 Ultimate Battle Pass 4-го сезона и дополнительные бонусы.

Не отходя от соревновательных игр NVIDIA начинает перечислять преимущества своих видеокарт с технологии Reflex, которая предназначена для снижения задержки ввода. Технология будет поддерживаться Counter-Strike 2 — масштабное обновление популярного соревновательного шутера от Valve запланировано на это лето. Далее по списку: поддержка фирменного открытого набора инструментов RTX Remix для улучшения графики классических игр; аппаратное кодирование и декодирование AV1, поддержка внедрена в OBS Studio; поддержка платформы NVIDIA Studio для стримеров и создателей контента; технология масштабирование видео RTX Video Super Resolution, которая заработала в видеоплеере VLC и, пожалуй, это заслуживает отдельной новости.

Обзоры от СМИ уже опубликованы, так TechPowerUp подтверждает, что видеокарта является отличным решением для 1440p и по усреднённым показателям производительности в этом разрешении действительно опережает RTX 3070 Ti на 19…20% и практически равна RTX 3080. В общем рейтинге видеокарта заняла место над RTX 3080 и AMD Radeon RX 6800 XT, немного опередив их — это в «чистой» растеризации. В трассировке лучей RTX 4070 на 17% быстрее Radeon RX 6900 XT и на 8% медленнее RX 7900 XT, RTX 3080 по-прежнему следует за новинкой по пятам с отставанием 2%. Включение DLSS может дать 80% буст в 1440p.

Специалисты TechPowerUp делают однозначный выбор между RTX 4070 и RTX 3080 в пользу более современной модели, даже с учётом того, что RTX 3080 можно найти в продаже дешевле. Новинка лучше за счёт наличия поддержки новых технологий, низкого энергопотребления и большего объём видеопамяти. Авторы считают 12 ГБ достаточным, намекая, что игры, которые сейчас используют для продвижения видеокарт с большим объём видеопамяти, на самом деле плохо оптимизированы. Тем не менее авторы признают, что 599 долларов это более высокая цена, относительно видеокарт того же класса прошлых поколений.

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О росте цен говорят и специалисты Tom’s Hardware, в тестировании которых RTX 4070 менее уверенно смотрелась на фоне RTX 3080. Что немаловажно на сегодняшний день, в Tom’s Hardware протестировали видеокарты и в Stable Diffusion, здесь RTX 4070 тоже была близка к RTX 3080, опередив её в генерации изображений в разрешении 512x512, но уступив в режиме 768x768, однако поддержка вычислений FP8 в будущем может кардинально изменить расстановку сил в пользу видеокарт GeForce RTX 40.