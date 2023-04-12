Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
NVIDIA представила GeForce RTX 4070: эквивалент RTX 3080 с новыми технологиями, меньшей ценой и TDP
И это без включения технологии DLSS 3.
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Источник: NVIDIA

NVIDIA официально представила GeForce RTX 4070, новая видеокарта в настольном семействе Ada Lovelace поступит в продажу 13 апреля по рекомендованной цене 599 долларов США. Судя по комментариям NVIDIA, модель нацелена на разрешение 1440p и значительно превосходит RTX 3070 Ti по всем показателям. Новинка быстрее по шейдерной производительности, в тензорных операциях и трассировке лучей, требует меньше энергии, а стоит столько же.

Источник: NVIDIA

реклама

Технологии DLSS, в частности эксклюзивная для нового поколения генерация кадров в DLSS 3, позволяют в совместимых играх добиться более 100 кадров в секунду при включённой трассировке лучей. По оценке компании, с учётом DLSS 3 преимущество GeForce RTX 4070 над RTX 3070 Ti достигает 70%, без этой технологии — 20%, при этом новая видеокарта требует энергии на 23% меньше. Без генерации кадров видеокарта эквивалентна RTX 3080.

Источник: NVIDIA

Внимание зарубежных покупателей к новой линейке видеокарт компания привлекает ограниченным предложением: до 8 мая в подарок можно получить Overwatch 2 Ultimate Battle Pass 4-го сезона и дополнительные бонусы.

Не отходя от соревновательных игр NVIDIA начинает перечислять преимущества своих видеокарт с технологии Reflex, которая предназначена для снижения задержки ввода. Технология будет поддерживаться Counter-Strike 2 — масштабное обновление популярного соревновательного шутера от Valve запланировано на это лето. Далее по списку: поддержка фирменного открытого набора инструментов RTX Remix для улучшения графики классических игр; аппаратное кодирование и декодирование AV1, поддержка внедрена в OBS Studio; поддержка платформы NVIDIA Studio для стримеров и создателей контента; технология масштабирование видео RTX Video Super Resolution, которая заработала в видеоплеере VLC и, пожалуй, это заслуживает отдельной новости.

Источник: TechPowerUp

Обзоры от СМИ уже опубликованы, так TechPowerUp подтверждает, что видеокарта является отличным решением для 1440p и по усреднённым показателям производительности в этом разрешении действительно опережает RTX 3070 Ti на 19…20% и практически равна RTX 3080. В общем рейтинге видеокарта заняла место над RTX 3080 и AMD Radeon RX 6800 XT, немного опередив их — это в «чистой» растеризации. В трассировке лучей RTX 4070 на 17% быстрее Radeon RX 6900 XT и на 8% медленнее RX 7900 XT, RTX 3080 по-прежнему следует за новинкой по пятам с отставанием 2%. Включение DLSS может дать 80% буст в 1440p.

Специалисты TechPowerUp делают однозначный выбор между RTX 4070 и RTX 3080 в пользу более современной модели, даже с учётом того, что RTX 3080 можно найти в продаже дешевле. Новинка лучше за счёт наличия поддержки новых технологий, низкого энергопотребления и большего объём видеопамяти. Авторы считают 12 ГБ достаточным, намекая, что игры, которые сейчас используют для продвижения видеокарт с большим объём видеопамяти, на самом деле плохо оптимизированы. Тем не менее авторы признают, что 599 долларов это более высокая цена, относительно видеокарт того же класса прошлых поколений.

рекомендации
1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

О росте цен говорят и специалисты Tom’s Hardware, в тестировании которых RTX 4070 менее уверенно смотрелась на фоне RTX 3080. Что немаловажно на сегодняшний день, в Tom’s Hardware протестировали видеокарты и в Stable Diffusion, здесь RTX 4070 тоже была близка к RTX 3080, опередив её в генерации изображений в разрешении 512x512, но уступив в режиме 768x768, однако поддержка вычислений FP8 в будущем может кардинально изменить расстановку сил в пользу видеокарт GeForce RTX 40.

Источники
NVIDIA
TechPowerUp
Tom's Hardware
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4070
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA перечислила новые игры с DLSS, в списке Everspace 2 и High On Life
AMD упрекнула Nvidia за то, что они предлагают меньше видеопамяти, чем видеокарты Radeon
4 видеокарты NVIDIA, которые уже не будут дешеветь и подходят для требовательных игр 2023 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали целенаправленно разрушать мосты, которые ВСУ использует для атак
+
Исследование показывает как быстро ИИ может взломать все ваши пароли
3
Пригожин рассказал о бывшем командующем ЧВК Дмитрие Уткине по прозвищу «Вагнер»
5
Умные авиабомбы JDAM начали "сбоить" из-за противодействия российских систем РЭБ
2
Минобороны Украины пригласило иностранных добровольцев сражаться на украинской стороне
7
В Украине нашли возможность производить снаряды для танков и артиллерии несмотря на удары Калибрами
6
NVIDIA рекомендует GeForce RTX 40 для Cyberpunk 2077 RT Overdrive и делится результатами тестов
7
"Розовых замков строить не надо" - бойцы ВСУ в Бахмуте призвали украинцев ожидать "разные новости"
+
В украинских «пабликах» показали, как самолёты ВСУ взлетают с автомобильных дорог
5
Питер Шифф считает, что минувшие банкротства - лишь верхушка айсберга
4
Какой процессор купить, если вы хотите собрать ПК на базе видеокарты GeForce RTX 4090
1
Оборудованные комплектом JDAM украинские бомбы показали свою неэффективность из-за российских РЭБ
2
Украинские пилоты показали взлёт Су-27 и МиГ-29 с автомобильной трассы гражданского назначения
9
Казахстан экспортирует нефть в Европу в обход России
11
RTX 4070 появилась у первых продавцов - цены удивляют покупателей
4
Недавно вышедший фильм «Братья Супер Марио» стал одним из самых успешных анимационных проектов
+
В Великобритании отрицают версию о почти сбитом британском самолёте-разведчике RC-135 в 2022 году
+
Процессоры Intel Raptor Lake-S Refresh станут частью семейства Core 14-го поколения — инсайд
+
Американские электронные компоненты попадают в Россию преимущественно через Китай и Гонконг
2
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную российскую прошивку MIUI 14 на Android 13
4

Популярные статьи

Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
182
Развитие игровых ПК: поворот не туда ( и уже давно)
99
Почему сериал «Атака титанов» достойна всеобщего признания, и вам точно стоит его посмотреть
26
Главные игры апреля 2023 года
2
Про новую игровую консоль от KFC: характеристики, цена, дата выпуска, контроллер и игры
2
Догнать и перегнать Китай: США наращивают производство противокорабельных ракет нового поколения
3
9 неоспоримых фактов, доказывающих, что Америка катится в пропасть
27
Cyberpunk 2077 RT Overdrive - тесты самой оптимизированной игры в мире с трассировкой пути
37
Увеличение и обработка изображений в два клика с помощью Real-ESRGAN (Vulkan) и Waifu2X (OpenCL)
8
Тайвань, Китай и США — что происходит и есть ли опасность войны
2

Сейчас обсуждают

Евгений Сом
17:29
какие еще вопросы? Давай поконкретнее и с этого момента все это попадет на картинку. Так что давай конкретно на что я тебе там не ответил а далее пойдем насчет твоего вранья по поводу цветов, ютуберов...
Cyberpunk 2077 RT Overdrive - тесты самой оптимизированной игры в мире с трассировкой пути
Никита Мерчук
17:22
Учитывая, что такого процессора даже не существует... хотя не удивлён, тут в последнее время посты сумасшедшие пишут. Защитники красного лагеря который по количеству карт в статистике стим уже интел...
AMD рассказал о преимуществе своих видеокарт над NVIDIA – убедительные, но не идеальные тесты
Chаto-bооt
17:20
А что тут удивительного, когда в Понтагоне и ОКНШ СШП - сплошь малохольные?
Журналист Сеймур Херш заявил, что в США готовят договор об окончании конфликта на Украине на случай поражения России
armadaovs
17:18
пруфов, как я понял, не будет?
Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
Chаto-bооt
17:18
Вышел очередной киберпук.
Вышло обновление Cyberpunk 2077 RT Overdrive с поддержкой NVIDIA DLAA и Intel XeSS
armadaovs
17:17
портит, но не так сильно как fsr и прочая лабуда.
AMD рассказала о преимуществе видеокарт Radeon RX за счёт большей видеопамяти и меньшей цены
Алексей Калягин
17:16
А какой смысл тогда развивать технологии? Ты не пошёл бы покупать новый проц/карту а пошёл бы и купил тоже самое и удвоил бы производительность. И привет ступор
Развитие игровых ПК: поворот не туда ( и уже давно)
armadaovs
17:16
fsr опирается на нейровычисления, с которыми у amd большие проблемы. причём даже intel в этом вопросе лучше себя показывает.
AMD рассказала о преимуществе видеокарт Radeon RX за счёт большей видеопамяти и меньшей цены
armadaovs
17:15
amd не запаздывает, она включает ждуна чтобы после выхода конкурента выпустить свои карты с ценами ниже чем у nvidia. такая политика потому что по технологичности и производительности она не может кон...
AMD рассказала о преимуществе видеокарт Radeon RX за счёт большей видеопамяти и меньшей цены
KotSkripaley
17:13
Страна пиндостан, младше Большого театра в Москве.
9 неоспоримых фактов, доказывающих, что Америка катится в пропасть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем