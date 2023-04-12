AMD опубликовала новое сравнение видеокарт стоимостью от 499 долларов США, чтобы убедить покупателей в том, что модели Radeon RX последних поколений являются лучшим выбором, по сравнению с тем, что NVIDIA предлагает в сериях GeForce RTX 30 и 40. Согласно тестам, модели Radeon RX 6800 XT, 6950 XT, 7900 XT и 7900 XTX превосходят конкурирующие модели GeForce по абсолютной игровой производительности и по соотношению производительности к цене. Одним из ключевых аспектов этого преимущества является больший объём видеопамяти. Такие новинки, как Resident Evil 4, The Last Of Us Part 1 и Hogwarts Legacy при максимальных настройках в 4K разрешении и включённой трассировке лучей могут потребовать около 16 ГБ и даже больше.
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Для сравнения AMD выбрала следующие пары Radeon RX — GeForce RTX:
- RX 7900 XTX 24 ГБ — GeForce RTX 4080 16 ГБ
- RX 7900 XT 20 ГБ — RTX 4070 Ti 12 ГБ
- RX 6950 XT 16 ГБ — RTX 3080 10 ГБ
- RX 6800 XT 16 ГБ — RTX 3070 Ti 8 ГБ
Во всех случаях видеокарты AMD лучше, либо во всех, либо в большинстве игр, выбранных для сравнения. Модель RX 6800 XT полностью доминирует над RTX 3070 Ti, при этом на сегодняшний день её стоимость в американской рознице примерно на 60 долларов меньше. Для RX 6800 компания сравнения не приводит, но на днях специалисты YouTube канала Hardware Unboxed выяснили, что данная модель в новых играх зачастую уверенно обходит RTX 3070, имея в два раза больше видеопамяти — 16 ГБ против 8 ГБ.
Что касается нового поколения видеокарт, RX 7900 XT и RX 7900 XTX уверенно выигрывают в противостоянии с RTX 4070 Ti и RTX 4080, в среднем показывая на 27% большую производительность при меньшей цене. Подробнее с результатами можно ознакомиться в сообществе AMD.