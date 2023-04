Накануне публикации обзоров GeForce RTX 4070 от NVIDIA.

Onur Binay, Unsplash

AMD опубликовала новое сравнение видеокарт стоимостью от 499 долларов США, чтобы убедить покупателей в том, что модели Radeon RX последних поколений являются лучшим выбором, по сравнению с тем, что NVIDIA предлагает в сериях GeForce RTX 30 и 40. Согласно тестам, модели Radeon RX 6800 XT, 6950 XT, 7900 XT и 7900 XTX превосходят конкурирующие модели GeForce по абсолютной игровой производительности и по соотношению производительности к цене. Одним из ключевых аспектов этого преимущества является больший объём видеопамяти. Такие новинки, как Resident Evil 4, The Last Of Us Part 1 и Hogwarts Legacy при максимальных настройках в 4K разрешении и включённой трассировке лучей могут потребовать около 16 ГБ и даже больше.

реклама

Для сравнения AMD выбрала следующие пары Radeon RX — GeForce RTX:

RX 7900 XTX 24 ГБ — GeForce RTX 4080 16 ГБ

RX 7900 XT 20 ГБ — RTX 4070 Ti 12 ГБ

RX 6950 XT 16 ГБ — RTX 3080 10 ГБ

RX 6800 XT 16 ГБ — RTX 3070 Ti 8 ГБ

Во всех случаях видеокарты AMD лучше, либо во всех, либо в большинстве игр, выбранных для сравнения. Модель RX 6800 XT полностью доминирует над RTX 3070 Ti, при этом на сегодняшний день её стоимость в американской рознице примерно на 60 долларов меньше. Для RX 6800 компания сравнения не приводит, но на днях специалисты YouTube канала Hardware Unboxed выяснили, что данная модель в новых играх зачастую уверенно обходит RTX 3070, имея в два раза больше видеопамяти — 16 ГБ против 8 ГБ.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что касается нового поколения видеокарт, RX 7900 XT и RX 7900 XTX уверенно выигрывают в противостоянии с RTX 4070 Ti и RTX 4080, в среднем показывая на 27% большую производительность при меньшей цене. Подробнее с результатами можно ознакомиться в сообществе AMD.