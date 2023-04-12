Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
AMD рассказала о преимуществе видеокарт Radeon RX за счёт большей видеопамяти и меньшей цены
Накануне публикации обзоров GeForce RTX 4070 от NVIDIA.
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Onur Binay, Unsplash

AMD опубликовала новое сравнение видеокарт стоимостью от 499 долларов США, чтобы убедить покупателей в том, что модели Radeon RX последних поколений являются лучшим выбором, по сравнению с тем, что NVIDIA предлагает в сериях GeForce RTX 30 и 40. Согласно тестам, модели Radeon RX 6800 XT, 6950 XT, 7900 XT и 7900 XTX превосходят конкурирующие модели GeForce по абсолютной игровой производительности и по соотношению производительности к цене. Одним из ключевых аспектов этого преимущества является больший объём видеопамяти. Такие новинки, как Resident Evil 4, The Last Of Us Part 1 и Hogwarts Legacy при максимальных настройках в 4K разрешении и включённой трассировке лучей могут потребовать около 16 ГБ и даже больше.

реклама

Для сравнения AMD выбрала следующие пары Radeon RX — GeForce RTX:

  • RX 7900 XTX 24 ГБ — GeForce RTX 4080 16 ГБ
  • RX 7900 XT 20 ГБ — RTX 4070 Ti 12 ГБ
  • RX 6950 XT 16 ГБ — RTX 3080 10 ГБ
  • RX 6800 XT 16 ГБ — RTX 3070 Ti 8 ГБ
Источник: AMD Community

Во всех случаях видеокарты AMD лучше, либо во всех, либо в большинстве игр, выбранных для сравнения. Модель RX 6800 XT полностью доминирует над RTX 3070 Ti, при этом на сегодняшний день её стоимость в американской рознице примерно на 60 долларов меньше. Для RX 6800 компания сравнения не приводит, но на днях специалисты YouTube канала Hardware Unboxed выяснили, что данная модель в новых играх зачастую уверенно обходит RTX 3070, имея в два раза больше видеопамяти — 16 ГБ против 8 ГБ.

рекомендации
1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что касается нового поколения видеокарт, RX 7900 XT и RX 7900 XTX уверенно выигрывают в противостоянии с RTX 4070 Ti и RTX 4080, в среднем показывая на 27% большую производительность при меньшей цене. Подробнее с результатами можно ознакомиться в сообществе AMD.

Источники
AMD Community
The FPS Review
Hardware Unboxed, YouTube
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #видеокарты
6
Показать комментарии (6)

Материалы по теме

NVIDIA перечислила новые игры с DLSS, в списке Everspace 2 и High On Life
Инсайдер назвал первые результаты AMD Zen 5 в тесте Cinebench, кэш L1 в новой архитектуре увеличен
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали целенаправленно разрушать мосты, которые ВСУ использует для атак
16
Для потопления беспилотника MQ-9 Reaper российским пилотам понадобилось 900 кг керосина
38
Исследование показывает как быстро ИИ может взломать все ваши пароли
3
Пригожин рассказал о бывшем командующем ЧВК Дмитрие Уткине по прозвищу «Вагнер»
4
Умные авиабомбы JDAM начали "сбоить" из-за противодействия российских систем РЭБ
2
Пригожин озвучил оклад бойца ЧВК «Вагнер» и другие условия участия в боевых действиях в СВО
2
Минобороны Украины пригласило иностранных добровольцев сражаться на украинской стороне
7
В Украине нашли возможность производить снаряды для танков и артиллерии несмотря на удары Калибрами
6
NVIDIA рекомендует GeForce RTX 40 для Cyberpunk 2077 RT Overdrive и делится результатами тестов
5
ВСУ вынуждены были отступить из зоны стадионов "Металлург" и "Авангард" в Бахмуте без серьезных боёв
1
В украинских «пабликах» показали, как самолёты ВСУ взлетают с автомобильных дорог
5
Питер Шифф считает, что минувшие банкротства - лишь верхушка айсберга
4
Оборудованные комплектом JDAM украинские бомбы показали свою неэффективность из-за российских РЭБ
2
Google добавила в Chrome поддержку продвинутой 3D-графики за счёт графического API WebGPU
+
Какой процессор купить, если вы хотите собрать ПК на базе видеокарты GeForce RTX 4090
1
В ЦБ РФ объяснили, почему рубль резко ослаб к другим валютам
31
Казахстан экспортирует нефть в Европу в обход России
11
Украинские пилоты показали взлёт Су-27 и МиГ-29 с автомобильной трассы гражданского назначения
9
RTX 4070 появилась у первых продавцов - цены удивляют покупателей
4
"Розовых замков строить не надо" - бойцы ВСУ в Бахмуте призвали украинцев ожидать "разные новости"
+

Популярные статьи

Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
176
Развитие игровых ПК: поворот не туда ( и уже давно)
92
Почему сериал «Атака титанов» достойна всеобщего признания, и вам точно стоит его посмотреть
25
Главные игры апреля 2023 года
2
Про новую игровую консоль от KFC: характеристики, цена, дата выпуска, контроллер и игры
2
9 неоспоримых фактов, доказывающих, что Америка катится в пропасть
25
Догнать и перегнать Китай: США наращивают производство противокорабельных ракет нового поколения
2
Cyberpunk 2077 RT Overdrive - тесты самой оптимизированной игры в мире с трассировкой пути
30
Ретро-бенчмарк Final Relity из 90х в современных реалиях
12
Увеличение и обработка изображений в два клика с помощью Real-ESRGAN (Vulkan) и Waifu2X (OpenCL)
8

Сейчас обсуждают

SVG4K
14:30
Поворот не туда произошел ровно тогда, когда перестали делать двухпроцессорные камни и мамки, как по мне. И когда отказались от SLI(которое все равно сделали криво). По простой логике все продажи все ...
Развитие игровых ПК: поворот не туда ( и уже давно)
Роман Сыроватка
14:30
Мне вот помниться мантры 15 летней давности, "когда же появятся игры с Ray Tracing?" Тогда ещё техно-демка вышла, уже не помню от амд или нвидии. Там ещё машина спортивная была. Вот, вам этот самый ra...
AMD рассказала о преимуществе видеокарт Radeon RX за счёт большей видеопамяти и меньшей цены
Александр Смирнов
14:29
у пиндосов нет гиперзвука и ближайшие пять лет не будет, они разорвали контракт, вбухав гипербаксы в это никчемное говно, которое у них в итоге не летает, и заключили новый контракт с не менее дебильн...
Догнать и перегнать Китай: США наращивают производство противокорабельных ракет нового поколения
WTF
14:29
Ветки не закончатся никогда)))
Артиллеристы ВС РФ с помощью веток и специальной сетки замаскировали и защитили свои САУ от дронов
10qwer
14:28
Да хотя бы стабильные 60
Развитие игровых ПК: поворот не туда ( и уже давно)
Sergiu Bunacalea
14:27
От куда взялось разница в 27%? Выводы контуженный делал ? Возьмём к примеру в растеризации в 4к и разница между 7900xt и 4070ti будет чуть меньше 10%, а в 2к будет практически паркет, но в лучах nvid...
AMD рассказала о преимуществе видеокарт Radeon RX за счёт большей видеопамяти и меньшей цены
Роман Сыроватка
14:26
Надо не к пользователям аппелировать, а к компании Амд. Значит, что-то она не так делает, раз покупают карты конкурента, да ещё и дороже. Возможно надо начать выпускать карты на рынок первее нвидии. ...
AMD рассказала о преимуществе видеокарт Radeon RX за счёт большей видеопамяти и меньшей цены
10qwer
14:26
На 8800gtx у меня тормозил только Crysis
Развитие игровых ПК: поворот не туда ( и уже давно)
aoxoa1
14:25
Боле-менее подержка 3D пошла c Virge 3d. На трио томб рейдер только в софтваре работал, на вирдж, уже было более-менее трехмерно и чуть поплавней. Но настоящее ускорение было с mmx, не помню в каком у...
S3 Trio3D из прошлого века - пополнение в моей коллекции видеокарт
Евгений Сом
14:22
Такое ощущение что ты нуб ))))
NVIDIA рекомендует GeForce RTX 40 для Cyberpunk 2077 RT Overdrive и делится результатами тестов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем