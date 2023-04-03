В начале года AMD представила мобильные процессоры Ryzen 7040 семейства Phoenix: известно о линейке HS, в которую входят модели мощностью от 35 до 54 Вт. О маломощной серии U официально не сообщалось, но в Сети уже оставили след несколько моделей, так что высока вероятности их скорого появления. Очередная находка раскрывает дополнительные подробности, пожалуй, самое интересное — это новый вариант интегрированной графики. В базах данных бенчмарков CrossMark и Nero AI был замечен 6-ядерный и 12-поточный AMD Ryzen 5 7540U, сообщает VideoCardz. Процессор использует интегрированную графику Radeon 740M — это будет третий вариант в серии после Radeon 780M и 760M.
реклама
Конфигурация Radeon 740M остаётся неизвестной. Самый производительный вариант в линейке, Radeon 780M, использует 12 вычислительных блоков CU. Пиковая частота зависит от процессора, во флагманском AMD Ryzen 9 7940HS максимум для графики составляет 2800 МГц. В Radeon 760M используется уже 8 блоков CU.
Ноутбуки на базе процессоров Ryzen 7040HS должны были появиться в прошлом месяце, но AMD перенесла запуск на апрель, так что обзоров ещё нет, но появившиеся в Сети данные обнадёживают — Radeon 780M с быстрой LPDDR5X памятью догоняет дискретные видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
- Источники
- BAPCo CrossMark
- Nero AI
- VideoCardz