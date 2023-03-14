Он может конкурировать и с куда более мощными процессорами, кроме того, Ryzen 5 7640U получил интегрированную графику Radeon 760M.

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AMD представила в начале года часть семейства мобильных процессоров Ryzen 7040 (Phoenix) — модификации HS с базовым тепловым пакетом 35…54 Вт. Ожидается, что в ближайшее время к ним присоединяться модификации U для тонких и лёгких ноутбуков с тепловым пакетом до 28 Вт. Ресурс Wccftech считает, что пополнение в семействе произойдёт в следующем квартале. Официально AMD ещё не представила серию Ryzen 7040U, однако её подготовку подтверждает новая запись в базе данных Geekbench — впервые протестирован 6-ядерный Ryzen 5 7640U.

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AMD Ryzen 5 7640U использует новейшую архитектуру ядер Zen 4 и 4-нм техпроцесс. Отчёт Geekbench указывает на частоты процессора в диапазоне 3,5…4,9 ГГц. Также процессор оснащается интегрированной графикой Radeon 760M, которая предложит 8 вычислительных блоков RDNA 3. Что интересно, тестировали процессор на эталонной платформе AMD под названием Mayan-PHX с оперативной памятью DDR5, обычной или LPDDR5X — не уточняется.

AMD Ryzen 5 7640U заработал 1869 баллов в одноядерном режиме и 8853 в многоядерном. По оценкам специалистов, это на 25% и 60% больше соответствующих показателей прямого предшественника Ryzen 5 6600U. Более того, одноядерная оценка выше, чем у Ryzen 9 6900HX, но за счёт преимущества по количеству ядер и тепловому пакету флагман прошлого поколения быстрее в многоядерных нагрузках примерно на 15%. В сравнении c процессорами Intel специалисты указывают на то, что в однопотоке Geekbench новый Ryzen 5 7640U не хуже Core i9-13900HK, в многопотоке он на 11% быстрее Core i5-12600HX с конфигурацией ядер 4P+8E. Стоит отметить, что базовая мощность 12600HX составляет 55 Вт, а пиковая — 157 Вт.

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Процессорам AMD Ryzen 7040U прочат успех в сегменте ноутбуков для бизнеса, работы и учёбы, когда требуется повышенная автономность. Но глядя на результаты теста и учитывая наличие довольно производительной интегрированной графики, можно предположить, что процессоры неплохо будут справляться и с играми.

Источники Geekbench Wccftech