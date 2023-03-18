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AMD перенесла выпуск ноутбуков на базе Ryzen 7040HS семейства Phoenix
Дополнительный месяц потребуется на финальную доработку.
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Компания AMD перенесла сроки выхода ноутбуков на базе новых APU под кодовым названием Phoenix, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию AnandTech. Новые продукты должны были появиться на рынке в марте, о чём компания объявила в начале года на выставке CES 2023, теперь начало продаж запланировано на апрель. Этот дополнительный месяц потребовался на доведение платформы до состояния готовности, чтобы пользователи получили исключительно положительные впечатления от новой продукции.

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«Чтобы обеспечить готовность платформы и гарантировать для пользователей наилучшие впечатления, мы рассчитываем, что наши OEM партнёры выпустят первые ноутбуки на базе процессоров серии Ryzen 7040HS в апреле», — цитирует AnandTech заявление компании.

Источник: AMD и Tom's Hardware
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Официально AMD представила три процессора в линейке Ryzen 7040HS — это 8-ядерные модели Ryzen 9 7940HS и Ryzen 7 7840HS, а также 6-ядерная модель Ryzen 5 7640HS. Новинки выполнены по 6-нм техпроцессу и основаны на новейших архитектурах компании, сочетают ядра Zen 4 и интегрированную графику RDNA 3. Кроме того, в процессоры встроен ИИ ускоритель от Xilinx. Большие надежды возлагаются на новую интегрированную графику, во флагманских моделях это Radeon 780M с конфигурацией на 12 вычислительных блоков CU. За счёт высоких частот до 2,8 ГГц и поддержки быстрой LPDDR5X новая графика имеет все шансы сравняться по производительности с дискретными решениями начального уровня, такими как GTX 1650 от NVIDIA.

Источники
AnandTech
VideoCardz
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#amd #ноутбуки
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