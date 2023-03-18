Дополнительный месяц потребуется на финальную доработку.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания AMD перенесла сроки выхода ноутбуков на базе новых APU под кодовым названием Phoenix, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию AnandTech. Новые продукты должны были появиться на рынке в марте, о чём компания объявила в начале года на выставке CES 2023, теперь начало продаж запланировано на апрель. Этот дополнительный месяц потребовался на доведение платформы до состояния готовности, чтобы пользователи получили исключительно положительные впечатления от новой продукции.

реклама

«Чтобы обеспечить готовность платформы и гарантировать для пользователей наилучшие впечатления, мы рассчитываем, что наши OEM партнёры выпустят первые ноутбуки на базе процессоров серии Ryzen 7040HS в апреле», — цитирует AnandTech заявление компании.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Официально AMD представила три процессора в линейке Ryzen 7040HS — это 8-ядерные модели Ryzen 9 7940HS и Ryzen 7 7840HS, а также 6-ядерная модель Ryzen 5 7640HS. Новинки выполнены по 6-нм техпроцессу и основаны на новейших архитектурах компании, сочетают ядра Zen 4 и интегрированную графику RDNA 3. Кроме того, в процессоры встроен ИИ ускоритель от Xilinx. Большие надежды возлагаются на новую интегрированную графику, во флагманских моделях это Radeon 780M с конфигурацией на 12 вычислительных блоков CU. За счёт высоких частот до 2,8 ГГц и поддержки быстрой LPDDR5X новая графика имеет все шансы сравняться по производительности с дискретными решениями начального уровня, такими как GTX 1650 от NVIDIA.

Источники AnandTech VideoCardz