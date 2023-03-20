Похоже, с эффективностью у новых процессоров AMD всё отлично.

Семейство мобильных процессоров AMD Phoenix может во многом оказаться интереснее даже более производительного Dragon Range. Да, ядер не так много, зато используется 6-нм техпроцесс, есть встроенный ускоритель ИИ, а также графика на базе новейшей архитектуры RDNA 3 — она демонстрирует в тестах крайне обнадёживающие результаты. На данный момент в семействе Phoenix представлена серия Ryzen 7040HS, её выход отложили до следующего месяца, о других моделях официально неизвестно, но в Сети уже отметились несколько вариантов U с низким энергопотреблением, в частности, накануне просочился тест 8-ядерного Ryzen 7 7840U в Cinebench R23, сообщает Wccftech со ссылкой на блог 果壳中的空间 в китайской Weibo.

реклама

Подробностей о протестированном AMD Ryzen 7 7840U нет, неизвестно, инженерный ли это образец, квалификационный или уже финальная версия с утверждёнными спецификациями. Базовая частота процессора 3,3 ГГц — всё, что сообщил инсайдер. Процессор набрал в многопотоке 14825 баллов и, по оценкам специалистов, это отличный результат, который даже чуть выше такового у 8-ядерного Ryzen 9 6980HX с базовой мощностью 45 Вт. Стоит напомнить, что линейке U должна соответствовать мощность 15…28 Вт. Более высокая мощность Ryzen 7840HS позволяет ему получить на 14% большую оценку.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Впечатляющий результат для процессора с такой небольшой мощностью и есть ещё время, чтобы его улучшить. Несомненно, линейка Ryzen 7040U выведет компактные ноутбуки и портативные игровые консоли на совершенно новый уровень производительности. Что касается встроенной графики, в Ryzen 7 7840U ожидается Radeon 780M с 12 вычислительными блоками CU.

Источники Weibo Wccftech