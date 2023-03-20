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Маломощный AMD Ryzen 7 7840U опередил самые производительные модели прошлого поколения в Cinebench
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Семейство мобильных процессоров AMD Phoenix может во многом оказаться интереснее даже более производительного Dragon Range. Да, ядер не так много, зато используется 6-нм техпроцесс, есть встроенный ускоритель ИИ, а также графика на базе новейшей архитектуры RDNA 3 — она демонстрирует в тестах крайне обнадёживающие результаты. На данный момент в семействе Phoenix представлена серия Ryzen 7040HS, её выход отложили до следующего месяца, о других моделях официально неизвестно, но в Сети уже отметились несколько вариантов U с низким энергопотреблением, в частности, накануне просочился тест 8-ядерного Ryzen 7 7840U в Cinebench R23, сообщает Wccftech со ссылкой на блог 果壳中的空间 в китайской Weibo.

Источник: 果壳中的空间, Weibo и Wccftech

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Подробностей о протестированном AMD Ryzen 7 7840U нет, неизвестно, инженерный ли это образец, квалификационный или уже финальная версия с утверждёнными спецификациями. Базовая частота процессора 3,3 ГГц — всё, что сообщил инсайдер. Процессор набрал в многопотоке 14825 баллов и, по оценкам специалистов, это отличный результат, который даже чуть выше такового у 8-ядерного Ryzen 9 6980HX с базовой мощностью 45 Вт. Стоит напомнить, что линейке U должна соответствовать мощность 15…28 Вт. Более высокая мощность Ryzen 7840HS позволяет ему получить на 14% большую оценку.

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Впечатляющий результат для процессора с такой небольшой мощностью и есть ещё время, чтобы его улучшить. Несомненно, линейка Ryzen 7040U выведет компактные ноутбуки и портативные игровые консоли на совершенно новый уровень производительности. Что касается встроенной графики, в Ryzen 7 7840U ожидается Radeon 780M с 12 вычислительными блоками CU.

Источники
Weibo
Wccftech
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#amd #процессоры #amd ryzen
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