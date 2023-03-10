Помогла быстрая LPDDR5 память.

В Сети появляется всё больше данных о производительности новой интегрированной графики Radeon 780M на базе архитектуры RDNA3. Она дебютирует в мобильных APU AMD Phoenix, которые поддерживают оперативную память DDR5-5600 и LPDDR5X-7500. За последний месяц уже было опубликовано несколько предварительных результатов тестирования Radeon 780M в конфигурации с памятью DDR5, сегодня появились результаты с более быстрой LPDDR5 и ожидаемо они стали ещё лучше, интегрированная графика значительно выиграет от быстрой памяти.

реклама

Наверняка уже запомнившийся многим китайский блогер Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包) снова поделился информацией в своём профиле на платформе Bilibili. Опубликован снимок с результатами 3DMark Time Spy, якобы для Radeon 780M в конфигурации с памятью LPDDR5-6400 — графическая оценка интегрированного решения впервые превысила 3000 баллов, что вплотную приближает iGPU к не самой мощной мобильной GTX 1650 Ti, подсчитали в VideoCardz. Если верить этим результатам, новая интегрированная графика с быстрой памятью и в разгоне имеет все шансы обойти дискретные решения начального класса.