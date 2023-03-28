Вспомогательному дисплею можно найти массу применений.

В прошлом году компания JONSBO представила компьютерные корпуса D31 и D41 в нескольких модификациях, пожалуй, самыми впечатляющими были варианты с большим 8-дюймовым ЖК дисплеем на передней панели. Теперь компания позволяет приобрести и использовать этот дисплей отдельно, сообщает Cowcotland, JONSBO DS8 доступен в каталоге компании. Его по-прежнему можно установить на совместимые корпуса, но главное, появилась возможность расположить DS8 на столе — для этого в комплекте есть две ножки. Характеристики дисплея позволяют использовать его в качестве вспомогательного дисплея для работы, мониторинга и других задач: разрешение 1280×800 пикселей, время отклика 30 мс при частоте 60 Гц, яркость 300 кд/м2 и контрастность 1:1000.

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Сбоку на корпусе присутствует три кнопки: две для управления яркостью и одна для включения или выключения подсветки. На задней панели располагаются разъёмы USB Type-C для питания, Mini-HDMI для передачи сигнала и штифты системы крепления. Разъёмы для подключения кабелей располагаются в углублении, а штифты выступают из корпуса — это может не понравиться некоторым пользователям. Решение предлагается в двух вариантах, с корпусом чёрного или белого цвета. Цена не уточняется.

Источники JONSBO Cowcotland