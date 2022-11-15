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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Компактный корпус JONSBO D31 может вместить 400-мм видеокарту и доступен в вариантах с ЖК дисплеем
Интересная компактная новинка с впечатляющими возможностями для сборки мощной системы.
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Компания JONSBO расширила ассортимент корпусов для ПК рядом новых моделей D31, которые особо выделяются вариантами с 8-дюймовым ЖК дисплеем (16,7 млн цветов) на фронтальной панели, но также есть варианты и без дисплея — все они доступны в чёрном и белом цветах, а также в модификациях со сплошной и сетчатой фронтальной панелью, сообщает Guru3D. Дисплей имеет разрешение 1280×800 пикселей, яркость 300 кд/м2 и контрастность 1000:1, частота обновления составляет 60 Гц, а время отклика — 30 мс. Конструкция самого корпуса у всех вариантов одинаковая, это компактная «башня» с размерами 246×131,7×205,3 мм и поддержкой материнских плат Mini-ITX, Mini-DTX и MicroATX форм-фактора.

Источник: JONSBO D31 STD SCREEN Black

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Для уменьшения конструкции место под установку блока питания (БП) перенесли в переднюю часть, на фронтальную панель, предусмотрено несколько крепёжных точек с шагом 15 мм и 21,6 мм, всего четыре позиции крепления. Это позволяет регулировать высоту установки БП и, в зависимости от размеров других компонентов, «выигрывать» больше пространства для установки радиатора жидкостной системы охлаждения (СЖО) на верхней панели или больше пространства для установки массивной видеокарты, что отлично иллюстрирует схема ниже: жертвуя длиной верхнего радиатора СЖО можно уместить в корпус 400-мм видеокарту. БП поддерживаются ATX или SFX формата длиной до 220 мм.

Источник: JONSBO

Корпус хорошо вентилируется, на нижней и верхней панели можно установить по три 120-мм или два 140-мм вентилятора, на задней и передней панели предусмотрена установка одного 120-мм. Что касается радиаторов СЖО, сверху есть возможность установки 240-, 280- и 360-мм, снизу — 240- и 360-мм, на задней панели только 120-мм. Также корпус готов приютить воздушный кулер процессора высотой до 168 мм.

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В остальном, возможна скрытая установка пары 2,5-дюймовых накопителей за монтажной панелью материнской платы, одного 3,5-дюймового накопителя на нижней панели, на фронтальной панели присутствует по одному разъёму USB3.2 Gen 2 Type-C и USB3.0, комбинированный аудио разъём.

Источник:
JONSBO D31: модели с экраном #1, #2, #3, #4; без экрана #1, #2, #3, #4
Guru3D
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#jonsbo #корпуса для пк
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