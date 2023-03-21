В сети уже успешно запустили 192 ГБ DDR5-6000 на одной из X670 моделей.

Unervi González, Unsplash

Поддержка модулей оперативной памяти DDR5 промежуточного объёма 24 и 48 ГБ должна быть реализована на платформе AMD AM5 в ближайшее время. Ранее стало известно, что над реализацией поддержки работает компания ASUS, уже есть тестовые BIOS, позволяющие использовать до 192 ГБ оперативной памяти модулями по 48 ГБ. Похоже, что в компании GIGABYTE тоже выпустили тестовые прошивки, во всяком случае, один из участников сообщества ресурса Coolaler под псевдонимом JHL88 опубликовал снимки с демонстрацией стабильной работы GIGABYTE X670E AORUS MASTER и 192 ГБ оперативной памяти с частотой до 6000 МГц включительно — двухчасовое тестирование MemTest не выявило ошибок. По слухам, новые прошивки появятся в апреле. Ранее стало известно, что платы AMD на текущий момент могут инициализировать новую память, но есть проблемы со стабильностью.

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На данный момент ведущие производители материнских плат, включая GIGABYTE, реализовали поддержку модулей промежуточного объёма на материнских платах Intel 700 и 600 серии. Первые модули и комплекты за рубежом уже поступили в продажу, известная компания CORSAIR представила ассортимент памяти в сериях Vengeance и Vengeance RGB со скоростью до 7000 МТ/с. Также компания G.SKILL анонсировала на апрель продажи комплекта DDR5-8000 объёмом 48 ГБ, комплект станет частью флагманской серии Trident Z5 RGB. Модули промежуточного объёма являются компромиссом для тех, кому мало 32 ГБ памяти, но много 64 ГБ. Также модули объёмом 48 ГБ увеличивают максимальный объём памяти, доступный на материнских платах, до 96 ГБ на моделях с двумя слотами DIMM и до 192 ГБ на моделях с четырьмя слотами.