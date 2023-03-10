Многие производители материнских плат объявили о поддержке модулей памяти DDR5 объёмом 24/48 ГБ решениями Intel LGA 1700 на основе чипсетов 700 и 600 серий. Такие модули уже представлены несколькими компаниями и к их числу присоединяется G.SKILL, анонсировав в рамках флагманской серии Trident Z5 RGB самый быстрый комплект на 48 ГБ (24×2), который получил Intel XMP 3.0 профиль со скоростью 8000 МТ/с и таймингами 38-48-48-127 CR2.
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Комплект был протестирован на материнской плате ASUS ROG Maximus Z790 Apex вместе с процессором Intel Core i9-13900K, в AIDA64 скорость чтения достигла 123,76 ГБ/с, записи 120,75 ГБ/с и копирования 118,02 ГБ/с — всё это при задержке 59,3 нс.
В каталоге производителя комплекты пока не появились и нет информации о совместимости, однако работа аналогичных по скорости комплектов объёмом 32 ГБ была проверена только для двух материнских плат: в QVL листе присутствуют уже упомянутая ROG Maximus Z790 Apex от ASUS, а также продвинутый оверклокерский вариант EVGA Z790 DARK K|NGP|N. Кроме того, нужен процессор Intel Core 13-го поколения и немного везения, чтобы его контроллер памяти не подкачал. Комплекты будут доступны в чёрном и серебристом исполнении с RGB подсветкой в апреле
- Источники
- G.SKILL