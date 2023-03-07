Corsair объявила о выпуске новых высокоскоростных комплектов памяти Vengeance RGB DDR5 и Vengeance DDR5 объёмом 48 ГБ (2×24 ГБ) со скоростью 7000 МТ/с, а также о доступности комплектов DDR5-5200 объёмом 192 ГБ (4×48 ГБ). Corsair отмечает сотрудничество с компанией ASUS, в результате которого проверена безупречная совместимость комплектов с материнскими платами Intel 700 серии. Запустить комплект DDR5-7000 на полной скорости позволят только процессоры Intel Core 13-го поколения.
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Комплекты DDR5-7000 на 48 ГБ компания позиционирует как идеальный выбор для энтузиастов, которые хотят получить сочетание большого объёма и высокой пропускной способности, модули в комплектах обладают таймингами 40-52-52-114 и работают при напряжении 1,4 В, поддерживая профили Intel XMP 3.0. Благодаря наличию комплектов с подсветкой и без, пользователи могут создать как яркую и привлекательную систему с полностью настраиваемой RGB-подсветкой так и более строгую систему без подсветки. Подсветку можно настраивать с помощью программного обеспечения Corsair iCUE, Asus Armoury Crate и других совместимых решений.
Представленные комплекты Vengeance RGB DDR5 и Vengeance DDR5 192 ГБ на базе четырёх модулей по 48 ГБ рассчитаны на работу при скорости 5200 МТ/с с таймингами 38-38-38-84, эти комплекты поддерживают Intel XMP 3.0 и работают при напряжении 1,25 В.
- Источники
- Corsair
- TechPowerUp