Когда ждать прошивку не уточняется, вероятно, она появится в скором времени.

Модули оперативной памяти DDR5 промежуточного объёма 24 и 48 ГБ появляются в продаже, но на данный момент поддержка таких модулей заявлена производителями материнских плат только для платформы Intel LGA 1700, плат на базе чипсетов 700 и 600 серий. Что касается платформы AMD AM5, сообщалось, что материнская плата ASUS ROG Strix B650E-E Gaming успешно распознала модули 24 ГБ, но операционную систему загрузить не удалось. Затем появились слухи, что поддержка модулей объёмом 24 и 48 ГБ появится в новой прошивке AGESA 1.0.0.7, теперь, наконец, есть официальные признаки того, что «небинарная» память вскорости заработает на платформе AMD, по крайней мере, на платах ASUS.

реклама

Специалисты VideoCardz обнаружили, что на форумах ASUS ROG представитель компании под псевдонимом Raja опубликовал снимок, демонстрирующий успешную работу 192 ГБ оперативной памяти на материнской плате ROG Strix X670E-E Gaming WiFi с новейшей версией AGESA. Система оснащалась четырьмя модулями памяти по 48 ГБ, каждый работал на скорости 5200 МТ/с. Как видно по снимку, операционная система успешно загрузилась и распознала полный объём оперативной памяти. Какая версия AGESA использовалась и когда появится обновление BIOS, не уточняется, ранее в Wccftech писали, что новые прошивки, скорее всего, появятся в апреле.