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Флагманские AMD EPYC Genoa-X с 3D V-Cache в сумме получат 1,25 ГБ кэш-памяти 2-го и 3-го уровня
Все 12 кристаллов с ядрами оснастят дополнительным кэшем
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Michael Dziedzic, Unsplash

В прошлом году AMD представила процессоры EPYC Genoa на базе архитектуры Zen 4, в этом году компания продолжает расширять портфолио серверных продуктов, недавно анонсировав встраиваемые варианты Genoa. Большое внимание приковано к новому 3D V-Cache семейству Genoa-X, которое, как ожидается, появится к середине года. Ресурс Wccftech опубликовал предполагаемые спецификации нескольких процессоров, утверждается, что один из них, с кодовым обозначением 100-000000892-06, уже готовая 96-ядерная модель с суммарным объёмом кэш-памяти 2-го и 3-го уровня более 1 ГБ.

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AMD по-прежнему использует 8-ядерные кристаллы CCD, чтобы получить 96-ядерный процессор требуется 12 таких кристаллов и 100-000000892-06 именно такая модель. Каждый кристалл содержит 32 МБ кэш-памяти 3-го уровня, в дополнение на него вертикально устанавливают 3D V-Cache объёмом 64 МБ. В итоге, с 12 кристаллов CCD получается 1152 МБ кэш-памяти 3-го уровня и 1248 МБ с учётом 96 МБ кэша L2. Это в 2,6 раза больше, чем у стандартных чипов Genoa, а также на 55…56% больше по сравнению с Milan-X — серверных 3D V-Cache процессоров прошлого поколения. По информации ресурса, процессоры получат TDP до 400 Вт с возможностью настройки на 320 Вт, максимальные рабочие частоты ожидаются на уровне до 3,7 ГГц.

Источники
Wccftech
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#amd #процессоры #3d v-cache #amd epyc
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