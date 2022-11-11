Самый большой процессор стоит почти 12000 USD.

AMD накануне представила серверные процессоры EPYC 4-го поколения под кодовым названием Genoa. Новая серия EPYC 9004 основана на базе микроархитектуры Zen 4 и предлагает модели с количеством ядер (потоков) до 96 (192), что стало возможным за счёт объединения на одной подложке двенадцати 5-нм кристаллов с ядрами CCD, по восемь в каждом.

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По подсчётам AMD, новая архитектура Zen 4 в среднем на 14% производительнее Zen 3 в серверных нагрузках. Некоторые из основных преимуществ уже известны по презентации потребительских процессоров Ryzen 7000, сюда входит увеличенный до 1 МБ кэш L2 на ядро, улучшения в конвейере исполнения инструкций, прогнозировании ветвлений, фронтенде и т.д. Появилась поддержка инструкций AVX-512, BFLOAT16 и VNNI.

Большой кристалл ввода-вывода cIOD располагается в центре процессора и обеспечивает поддержку оперативной памяти DDR5, интерфейсов PCIe 5.0 и CXL1.1, а также связанную работу чиплетов с ядрами за счёт быстрой шины Infinity Fabric 3-го поколения и безопасность за счёт таких технологий защиты и шифрования, как Secure Boot, Hardware Root-of-Trust, SME, SEV-ES, SEV-SNP, AES-256-XTS. Двусокетная платформа на процессорах EPYC 9004 поддерживает, в частности, до 6 ТБ DDR5-4800 ECC в 12-канальном режиме, до 160 линий PCIe 5.0 (односокетная до 128 линий), до 64 линий CXL1.1.





AMD подчёркивает многократное преимущество над конкурентом, сравнивая двупроцессорные системы на базе 96-ядерных EPYC 9654 с системами на базе двух 40-ядерных Intel Xeon Platinum 8380. Компания подсчитала, что EPYC могут быть до 2,8 раз производительнее и до 54% потреблять меньше энергии, но от приложения к приложению значения могут существенно разниться.

В серии представлено восемнадцать моделей, есть базовые, ориентированные на облачные серверы и высоко-производительные вычисления, а также модификации P и F, первые ориентированы на применение в односокетных конфигурациях, вторые отличаются повышенными частотами. Самая младшая базовая 16-ядерная модель EPYC 9124 стоит около 1083 долларов США (USD), 96-ядерный EPYC 9654 — 11805 USD.





В первой половине следующего года компания планирует представить несколько оптимизированных для разных областей семейств процессоров EPYC: Bergamo на базе микроархитектуры Zen 4c, где за счёт уменьшения кэш-памяти увеличат количество ядер, а также Genoa-X с 3D V-Cache. Во второй половине 2023 года ожидается ещё и Siena — семейство для области телекоммуникаций и граничных вычислений.

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