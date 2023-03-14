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Серия встраиваемых процессоров AMD EPYC Embedded 9004 включает 96-ядерные модели
Для построения двухпроцессорных систем доступны модели с количеством ядер до 64.
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AMD представила на выставке Embedded World 2023 серию встраиваемых процессоров EPYC Embedded 9004. Встраиваемая серия создана на основе стандартной серверной EPYC 9004 и также предлагает процессоры с количеством ядер Zen 4 от 16 до 96 для таких областей применения, как автоматизация, телекоммуникации, интернет вещей (IoT), периферийные вычисления и других, где требуется высокая производительность в сочетании высокой энергоэффективностью. Всего представлено десять процессоров, шесть с количеством ядер от 16 до 64 можно использовать для построения двухпроцессорных систем 2P. Для систем 1P с одним сокетом доступно четыре процессора с количеством ядер от 32 до 96. Системы 1P предлагают 128 линий PCIe 5.0, а решения с двумя сокетами 2P можно настроить для поддержки до 160 линий, сообщает AnandTech.

Источник: AMD и AnandTech

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AMD EPYC Embedded 9004 поддерживают ECC оперативную память вплоть до 12 канальной DDR5-4800 и несколько типов модулей: RDIMM, 3DS RDIMM и уникальный для встраиваемой линейки NVDIMM-N. Модули NVDIMM-N сочетают энергонезависимую и флэш память для повышения отказоустойчивости. Среди других преимуществ: непрозрачное мостовое соединение (NTB) повышает надёжность благодаря реализации обмена данными между двумя резервными ЦП; поддержка интерфейса CXL; технологии безопасности AMD Secure Processor с такими функциями, как интегрированная в процессор безопасная загрузка с поддержкой аппаратного шифрования памяти и виртуальных сред. Кроме этого, двойной последовательный периферийный интерфейс (SPI) позволяет поддерживать два внешних хранилища для безопасной загрузки.

Источник: AMD и AnandTech
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AMD EPYC Embedded 9004 внедряются такими компаниями, как Siemens и Advantech, серийные поставки ожидаются в апреле 2023 года.

Источники
AMD
AnandTech
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#amd #процессоры #amd epyc #встраиваиваемые системы
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