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PS5 Pro разрабатывается и может появиться в конце 2024 года — инсайдер
Опираясь на новые патенты Sony инсайдеры предсказывают улучшения в трассировке лучей.
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Taylor R, Unsplash

Слухи о выпуске продвинутого Pro варианта игровой консоли Sony PlayStation 5 ходят чуть ли не с момента появления базовых версий, однако обновление текущего поколения консолей находится под вопросом из-за отголосков полупроводникового кризиса и других экономических проблем. Тем не менее, источники инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson) говорят о продолжающейся разработке PS5 Pro и потенциальном запуске в конце 2024 года, в компании могут придерживаться устоявшихся трёхлетних циклов обновления и выпуска новых консолей.

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Появление Pro версии PS5 может стать завершением переходного «кросс-ген» периода в игровой индустрии и предзнаменовать появление игр, которые действительно будут создавать впечатление проектов нового поколения. Для этого конечно же нужно повысить производительность консоли, но об этом мало что известно. Судя по новым патентам Sony, в компании работают над методами повышения производительности трассировки лучей, отмечает Хендерсон. В этом году инсайдер предсказывает выпуск обновлённой PlayStation 5 с унифицированной конструкцией и съёмным дисководом, рассказать о ней могут в преддверии выставки E3, которая запланирована на июнь этого года.

Источники
Insider Gaming
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#sony #игры #playstation 5 #игровые консоли #ps5 #ps5 pro
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