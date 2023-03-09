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Инсайдеры предсказывают платформе AMD AM5 поддержку модулей DDR5 24/48 ГБ в прошивке AGESA 1.0.0.7
Платформа Intel LGA 1700 уже готова к модулям промежуточного объёма.
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Jeremy Bezanger, Unsplash

Модули памяти DDR5 объёмом 24 ГБ и 48 ГБ начали появляться в продаже, на что производители материнских плат быстро отреагировали, выпустив необходимые обновления BIOS для обеспечения поддержки этих модулей памяти на платах Intel 600 и 700 серий. Недавно сообщалось о неудачной попытке подружить платформу AMD AM5 с модулями DDR5 объёмом 24 ГБ, инициализация и «тренировка» прошла успешно, но операционная система не загрузилась. Иными словами, не всё так плохо, но официально неизвестно о работе в направлении реализации полной поддержки.

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По информации Twitter* инсайдера @g01d3nm4ng0 первоначальную поддержку модулей памяти на 24 ГБ и 48 ГБ реализуют в прошивке AGESA 1.0.0.7, сообщает Wccftech, также указывая на апрель, как вероятный месяц выпуска. Появятся ли заблаговременно бета-версии новых прошивок, пока неизвестно, во всяком случае, модулей промежуточного объёма на рынке пока не так много: известно о вариантах Crucial, также Corsair недавно представила широкий ассортимент комплектов DDR5 5200, 5600 и 7000 МТ/с объёмом от 48 ГБ до 192 ГБ.

Источники
@g01d3nm4ng0, Twitter*
Wccftech
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#amd #ddr5 #amd ryzen #обновления #amd am5
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