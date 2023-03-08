Система стартует, проходит этап проверки памяти и BIOS, но операционная система не загружается.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Jeremy Bezanger, Unsplash

Модули оперативной памяти DDR5 объёмом 24 ГБ и 48 ГБ появляются в продаже, но судя по заявлениям производителей материнских плат, поддерживают такие модули только новые платформы Intel на базе чипсетов 600 и 700 серии. Информации о поддержке модулей промежуточного объёма платами AMD AM5 пока нет, может быть, всё и так работает? Не тут-то было, как сообщает ресурс Tom’s Hardware со ссылкой на эксперимент Twitter* инсайдера @Zed__Wang, энтузиасту пока не удалось окончательно подружить комплект памяти Corsair Vengeance DDR5-5600 на 48 ГБ (2×24 ГБ) с системой на базе материнской платы Asus ROG Strix B650E-E Gaming и процессора AMD Ryzen 5 7600X.

реклама

Хотя система распознаёт комплекты и проходит проверку памяти, запуск операционной системы заканчивается ошибкой. По крайней мере, преодоление этапов инициализации BIOS и тренировки памяти говорит о том, что текущая прошивка AGESA уже поддерживает модули памяти DDR5 объёмом 24 ГБ и 48 ГБ, но требуются дополнительные оптимизации. Остаётся надеяться, что AMD удастся обеспечить стабильную работу новых модулей на своей платформе, пока на рынке не так много вариантов модулей промежуточного объёма.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

К слову, накануне Asus сообщила о выпуске BIOS для фирменных плат Intel 600 и 700 серии в целях поддержки модулей 24 ГБ и 48 ГБ, а также о сотрудничестве с Corsair для проверки совместимости скоростных комплектов компании DDR5-7000 на 48 ГБ. Кроме того, Corsair объявила о доступности комплектов объёмом 192 ГБ из четырёх модулей по 48 ГБ.