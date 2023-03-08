Модули оперативной памяти DDR5 объёмом 24 ГБ и 48 ГБ появляются в продаже, но судя по заявлениям производителей материнских плат, поддерживают такие модули только новые платформы Intel на базе чипсетов 600 и 700 серии. Информации о поддержке модулей промежуточного объёма платами AMD AM5 пока нет, может быть, всё и так работает? Не тут-то было, как сообщает ресурс Tom’s Hardware со ссылкой на эксперимент Twitter* инсайдера @Zed__Wang, энтузиасту пока не удалось окончательно подружить комплект памяти Corsair Vengeance DDR5-5600 на 48 ГБ (2×24 ГБ) с системой на базе материнской платы Asus ROG Strix B650E-E Gaming и процессора AMD Ryzen 5 7600X.
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Хотя система распознаёт комплекты и проходит проверку памяти, запуск операционной системы заканчивается ошибкой. По крайней мере, преодоление этапов инициализации BIOS и тренировки памяти говорит о том, что текущая прошивка AGESA уже поддерживает модули памяти DDR5 объёмом 24 ГБ и 48 ГБ, но требуются дополнительные оптимизации. Остаётся надеяться, что AMD удастся обеспечить стабильную работу новых модулей на своей платформе, пока на рынке не так много вариантов модулей промежуточного объёма.
К слову, накануне Asus сообщила о выпуске BIOS для фирменных плат Intel 600 и 700 серии в целях поддержки модулей 24 ГБ и 48 ГБ, а также о сотрудничестве с Corsair для проверки совместимости скоростных комплектов компании DDR5-7000 на 48 ГБ. Кроме того, Corsair объявила о доступности комплектов объёмом 192 ГБ из четырёх модулей по 48 ГБ.
- Источники
- @Zed__Wang, Twitter*
- Tom's Hardware
- * заблокирован в РФ