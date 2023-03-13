Не так давно Intel официально снизила рекомендованную цену модели A750.

Несмотря на наличие некоторых проблем, интерес к видеокартам Intel Arc проявляют как рядовые пользователи, так и профессионалы. Модели предлагают неплохие характеристики в своих ценовых сегментах, обладают аппаратной поддержкой AV1 и некоторыми другими интересными возможностями. В бюджетном сегменте выделяется A380, предлагая 6 ГБ 96-битной видеопамяти, поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей и матричных вычислений. В зависимости от исполнения, в российской рознице A380 по цене может быть как ближе к AMD Radeon RX 6400, так и 6500 XT, что касается производительности, пока она всё же ближе к RX 6400. Возможно, в ближайшее время цены на A380 немного уменьшатся, например, в Китае модель ощутимо подешевела, сообщает Wccftech со ссылкой на ITHome.

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Речь идёт о модели компании GUNNIR, которая дебютировала на китайском рынке по цене около 1149 юаней, теперь же модель доступна практически на 30% дешевле, её можно приобрести по скидке за 799 юаней. Также специалисты Wccftech заметили снижение цен и на американских торговых площадках, так Intel Arc A380 в исполнении ASRock Challenger на Newegg можно приобрести за 120 долларов, а не 140, как было ещё недавно. Снижение цены делает модель более привлекательным вариантом для сборки бюджетной игровой системы, конечно, пользователя могут оттолкнуть некоторые нюансы, с другой стороны, кто знает, возможно, с новыми драйверами и играми видеокарта раскроется лучше конкурирующих вариантов.