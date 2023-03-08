NVIDIA опубликовала драйвер GeForce Hotfix 531.26 с исправлением проблемы, обнаруженной в недавнем выпуске GeForce Game Ready 531.18, как сообщалось, пользователи заметили повышенную нагрузку на процессор, причиной которой стал NVIDIA Container — один из компонентов драйвера. В зависимости от системы, дополнительная нагрузка составляла 10…15% и в большинстве случаев проблема возникала после завершения первой игровой сессии, после закрытия игры, хотя были описаны случаи, когда такое поведение NVIDIA Container проявлялось и в других сценариях.
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Хотфикс решает не только эту проблему, инженеры включили в него исправление для ноутбуков на базе дискретных видеокарт GeForce GTX 10 серии, а также MX250 и MX350. Некоторые ноутбуки на базе этих графических решений преследовали ошибки случайного характера.
GeForce Hotfix 531.26 доступен на портале поддержки NVIDIA, исправление было опубликовано через неделю после выхода драйвера GeForce Game Ready 531.18, можно напомнить, что драйвер принёс поддержку технологии масштабирования видео в браузере RTX Video Super Resolution, а также оптимизации для игр с DLSS 3 — Atomic Heart и THE FINALS.
- Источники
- NVIDIA