А также исправила случайные ошибки на некоторых ноутбуках.

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NVIDIA опубликовала драйвер GeForce Hotfix 531.26 с исправлением проблемы, обнаруженной в недавнем выпуске GeForce Game Ready 531.18, как сообщалось, пользователи заметили повышенную нагрузку на процессор, причиной которой стал NVIDIA Container — один из компонентов драйвера. В зависимости от системы, дополнительная нагрузка составляла 10…15% и в большинстве случаев проблема возникала после завершения первой игровой сессии, после закрытия игры, хотя были описаны случаи, когда такое поведение NVIDIA Container проявлялось и в других сценариях.

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Хотфикс решает не только эту проблему, инженеры включили в него исправление для ноутбуков на базе дискретных видеокарт GeForce GTX 10 серии, а также MX250 и MX350. Некоторые ноутбуки на базе этих графических решений преследовали ошибки случайного характера.

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GeForce Hotfix 531.26 доступен на портале поддержки NVIDIA, исправление было опубликовано через неделю после выхода драйвера GeForce Game Ready 531.18, можно напомнить, что драйвер принёс поддержку технологии масштабирования видео в браузере RTX Video Super Resolution, а также оптимизации для игр с DLSS 3 — Atomic Heart и THE FINALS.

Источники NVIDIA