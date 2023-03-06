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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Пользователи жалуются на высокую загрузку процессора после установки драйверов NVIDIA 531.18
Похоже, в новый выпуск закрался баг.
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На прошлой неделе NVIDIA выпустила долгожданный драйвер GeForce Game Ready 531.18, ждали ветку R530 и потому, что в ней обещали активировать технологию масштабирования видео RTX Video Super Resolution для браузеров Google Chrome и Microsoft Edge, видеокарт GeForce RTX 40 и 30 серии. Технология заработала, появились DLSS3 оптимизации Atomic Heart и Resizable Bar для ремейка Dead Space, но похоже, что праздник подпортил баг — пользователи сообщают о повышенной нагрузке на центральный процессор.

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Проблемой озадачен и главный редактор ресурса The Verge Том Уоррен (Tom Warren), в своём Twitter* специалист написал, что высокая нагрузка на центральный процессор в новых драйверах, скорее всего, является следствием бага, из-за которого процесс NVIDIA Container использует 10% и более процессорного времени после входа в систему или после закрытия игр. Откат к предыдущим драйверам решает проблему.

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В сообществе NVIDIA GeForce жалобы на это встречаются, баг подтверждён и имеет номер 4007208. Это не единственная проблема, пользователи сообщают и о критических ошибках BSOD, сниженной производительности в сравнении с предыдущим выпуском.

Источники
@tomwarren, Twitter*
сообщество NVIDIA
* заблокирован в РФ
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#nvidia #видеокарты #драйверы
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