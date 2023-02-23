Также под новые процессоры разработали несколько специальных режимов PBO.

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В преддверии выхода первых процессоров AMD Ryzen 7000X3D в Сети появляются подробности о новых возможностях, которые производители материнских плат внедряют в грядущие версии BIOS. Так недавно стало известно, что ASUS добавит различные режимы и дополнительные настройки, чтобы наилучшим образом задействовать преимущества разных кристаллов процессоров Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D, один из которых обладает 3D V-Cache, а другой работает на более высоких частотах. Как сообщает Wccftech, компания MSI уже выпустила новый BIOS c AGESA 1.0.0.5c и внедрила в него новые, улучшенные режимы работы PBO (Enhanced Mode Boost) под грядущие Ryzen 7000X3D, а также режим повышенной эффективности для подсистемы памяти (High-Efficiency Mode), который позволит снизить задержки до 10% и повысить пропускную способность до 17%.

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В качестве примера специалисты приводят результат тестирования системы на базе процессора AMD Ryzen 9 7950X3D и материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WiFi в бенчмарке AIDA64 Cache & Memory. Включение режима повышенной эффективности для оперативной памяти DDR5-6000 CL38 повысило скорость чтения примерно на 15%, записи на 17% и копирования на 12%, задержка снизилась на 10%.

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Продажи первых моделей 3D V-Cache запланированы на 28 февраля, обзоры ожидаются 27 февраля.

Источники Wccftech 1, 2