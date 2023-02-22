Похоже, новые процессоры 3D V-Cache будут обладать широкими возможностями настройки.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Maxence Pira, Unsplash

Первые обзоры процессоров AMD Ryzen 7000X3D ожидаются в начале следующей недели, официальный старт продаж во вторник. Производители материнских плат добавляют поддержку новых процессоров в общедоступные и тестовые версии BIOS, что позволяет заранее узнать некоторые интересные детали.

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Уже не раз подчёркивалось, что у флагманских Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D только один из двух кристаллов с ядрами (CCD) выполнен по технологии 3D V-Cache, второй обычный, но работает на более высоких частотах. Это потребовало разработки и внедрения определённых решений для распределения процессов между CCD, которые, как ожидалось, будут реализованы на уровне драйвера чипсета и операционной системы. Однако, как показывают снимки бета-версии BIOS (0921) от материнских плат ASUS X670, этим не ограничится. Снимки появились на странице Twitter* блогера @9550pro, передаёт Tom’s Hardware, также ссылаясь на форум ASUS, где опубликована более подробная информация и сама прошивка.

@9550pro, Twitter* Только часть доступных настроек для управления CCD. Источник: ASUS

Как отмечает блогер, в BIOS реализован выбор алгоритмов и дополнительные настройки динамического изменения приоритетов CCD. Алгоритм, заложенный в BIOS, не зависит от операционной системы, так что преимущества от его работы получат как пользователи Windows 11, так и пользователи Windows 10. Судя по всему, работа алгоритма связана с отслеживанием уровня нагрузки на кэш и оперативную память. Тестовый BIOS доступен для ряда плат линеек Strix, Crosshair и Creator, появится ли для остальных, пока неизвестно.

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Также ресурс HardwareLuxx отмечает, что настройки тестового BIOS от ASUS позволяют отключать отдельные ядра в каждом кристалле, а новые прошивки с AGESA ComboAM5 1.0.0.5c выпустила также компания ASRock для плат X670(E) и B650(E), пока без подробностей об изменениях.