Дополнительный удобный способ быстрого закрытия вкладок не помешает.

Christian Wiediger, Unsplash

Поддержка программами выполнения действий сочетанием клавиш или жестами мыши значительно упрощает и ускоряет рабочий процесс, веб-браузеры не исключение, особенно, когда приходится держать открытыми множество вкладок. Обычно, вкладки уменьшаются в размерах, когда их количество увеличивается, начинают возникать трудности не только с перемещением по вкладкам, но даже с их закрытием, поскольку в пиктограмму с крестиком попасть уже сложно, а если ещё и рабочий процесс нервозный… Благо в браузерах есть нужное сочетание клавиш, обычно закрытие вкладки назначено на Ctrl+W, в частности, в Google Chrome. Похоже, что разработчики браузера планируют добавить ещё один удобный метод — закрытие двойным кликом по вкладке, что может быть удобнее клика средней кнопкой мыши. Об этом сообщает Android Police со ссылкой на Twitter* известного энтузиаста под псевдонимом @Leopeva64.

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Работа над этой возможностью была замечена в репозитории Chromium Gerrit, там же отмечается, что в браузер будет добавлен «флаг», которым новую функцию можно будет включить или отключить. Закрытие вкладки по двойному клику не часто увидишь в браузерах, в Microsoft Edge есть такая функция, внедрена она была сравнительно недавно в результате большого количества запросов от сообщества. Когда в финальной версии Google Chrome появится закрытие по двойному клику, пока неизвестно.