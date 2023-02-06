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Включение Microsoft DirectStorage повышает FPS в процессорозависимых игровых сценариях
Очередной тест Forspoken показал 20% повышение производительности.
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В первых новостях о работе технологии Microsoft DirectStorage сообщалось о небольшом негативном влиянии на производительность, потом выяснилось, что это была ошибка измерений, а теперь мы приходим к совершенно противоположному результату — DirectStorage может положительно влиять на частоту кадров. Доказательство в новом тестировании Forspoken на YouTube канале специалистов Compusemble.

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На этот раз в тестировании участвовал оптимизированный для игр PCIe Gen4 твердотельный накопитель Sabrent Rocket 4 Plus-G на 2 ТБ. Специалисты обнаружили, что включение DirectStorage существенно повышает производительность в разрешении 1080p. Средняя частота кадров выросла на 20%, от 75 FPS при отключённом DirectStorage до 90 FPS при включённом. В других разрешениях разница не наблюдалась. Это объясняется тем, что при меньшем разрешении графический процессор не является узким местом, на общую производительность сильнее влияют доступные ресурсы процессора, а включение DirectStorage как раз таки освобождает процессор от задач по распаковке игровых ресурсов. Распаковкой занимается графический процессор.


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Таким образом, Microsoft DirectStorage может оказать положительное воздействие на производительность в играх или отдельных сценах, где высока нагрузка на центральный процессор. Также специалисты отметили положительное влияние на более стабильное время отрисовки кадра и использование графического процессора.

Источники
Compusemble, YouTube
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#ssd #игры #твердотельные накопители #directstorage #microsoft directstorage
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