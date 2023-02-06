Но как и в прошлой серии, его доступность будет ограничена.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Jeremy Bezanger, Unsplash

В серии настольных процессоров Core 12-го поколения компания Intel выпустила необычную модель эксклюзивно для рынка Китая — это Core i5-12490F, который был основан на другом кристалле, от моделей более высокого класса, и за счёт этого имел чуть больше кэш-памяти 3-го уровня. Также относительно стандартного 12400F были повышены частоты, но ощутимого прироста производительности всё это не дало, если судить по тесту YouTube канала PRO Hi-Tech, только в Total War Saga Troy неплохо подрос FPS по очень редким событиям. Вспоминаем мы данный процессор неспроста, в Сети заметили Intel Core i5-13490F, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* инсайдера @wxnod, который опубликовал снимок характеристик этой модели из CPU-Z. Похоже, что ситуация в новом поколении повторяется на китайском рынке снова появится улучшенный Core i5-13400F.

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Формула улучшения не изменилась, отличия между 13490F и 13400F в большем на 4 МБ объёме кэш-памяти 3-го уровня (всего 24 МБ) и на 200 МГц более высокой частоте (максимальная 4,8 ГГц). Конфигурация ядер осталась прежней — всего 10 штук, 6 «больших» или производительных и 4 «малых» или эффективных ядра. В объёме кэш-памяти 2-го уровня тоже никаких сюрпризов, 1,25 МБ на P-ядро, как у представителей Alder Lake, пока нигде не было замечено модификации с 2 МБ.

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Заодно 13490F и протестировали во встроенном бенчмарке CPU-Z, где он набрал около 780 и 6835 баллов в одно- и многопоточном режиме, что говорит о преимуществе в диапазоне 4,5…6% над базовой моделью 13400F. Что касается стоимости и сроков начала продаж, они неизвестны, процессор не был официально анонсирован. Предыдущая модель также выделялась наличием нестандартного цветового исполнения коробки — был выбран чёрный цвет.

Источники @wxnod, Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ