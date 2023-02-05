На CES 2023 компания NVIDIA анонсировала технологию масштабирования браузерных видео RTX Video Super Resolution, показав воодушевляющий пример преобразования из разрешения 1080p в 4K. В середине этой недели стало известно, что в ранней сборке веб-браузера Google Chrome 110 эта функция появилась и будет включена по умолчанию, осталось дождаться релиза на будущей неделе, но воспользоваться технологией смогут владельцы видеокарт GeForce RTX 40 и 30. Неужели обладатели решений серии GeForce RTX 20 не получат доступ к RTX Video Super Resolution? В официальном объявлении это не уточнялось. Как оказалось, ответ на вопрос всё это время находился в Twitter* Херардо Дельгадо (Gerardo Delgado), менеджера по продуктам NVIDIA для создателей контента.
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Специалист объяснил, поддержка RTX Video Super Resolution на видеокартах GeForce RTX 20 будет реализована позже. Так что пока первое поколение видеокарт RTX остаётся в строю. Также Дельгадо объяснил актуальность технологии тем, что 90% и более видео в Интернете имеют разрешение 720p или 1080p (прим. первоначально заявлено масштабирование из 1080p), в то время как всё больше пользователей переходят на мониторы с разрешением 1440p и выше. Технология позволит смотреть видео на полном экране монитора. Объяснения лишними не будут, судя по комментариям, есть те, кто не понимает пользу технологии, хотя суть лежит на поверхности: увеличенное с применением ИИ видео будет выглядеть лучше, чем растянутое из 1080p в 4K.
Следующее важное уточнение касалось поддержки браузеров, изначально совместимость заявлена для Google Chrome и Microsoft Edge. Оба основаны на кодовой базе Chromium, как и множество других современных браузеров, но это ещё не доказывает широкую совместимость RTX Video Super Resolution. Специалист подтвердил, что поддержка браузеров со временем расширится, но каких либо уточнений по графику реализации этой поддержки не привёл.
- Источники
- @gerdelgado, Twitter*
- NVIDIA
- * заблокирован в РФ