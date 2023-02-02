Другие значительные изменения связаны с переводчиком и безопасностью паролей.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Pawel Czerwinski, Unsplash

Приближается обновление веб-браузера Chrome 110, оно запланировано на 7 февраля и содержит большой перечень различных изменений, которые, к сожалению, пользователи Windows 7 и 8.1 оценить уже не смогут. В соответствии с новым планом релизов, Google сегодня выпустила первую стабильную сборку Chrome 110 для ограниченной группы пользователей, сообщает gHacks, перечисляя некоторые из основных изменений:

В Chrome 110 сразу же встроен переводчик Google, настройки которого расположились в категории языковых настроек браузера. Для быстрого перехода к настройкам можно использовать ссылку chrome://settings/languages.

Встроенный инструмент проверки сохранённых паролей теперь может обрабатывать больше различных URL ссылок для быстрой адресации пользователя к странице смены пароля, если он был обнаружен в базе скомпрометированных.

Появилась возможность настраивать дополнительную аутентификацию по биометрическим данным перед автозаполнением пароля.

При включении улучшенного безопасного просмотра браузер теперь собирает телеметрию об обращении расширений к файлам cookie.

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Как отмечают пользователи в сообществе NVIDIA на Reddit, в Chrome 110 по умолчанию включена технология RTX Video Super Resolution, которую NVIDIA анонсировала в начале января. Технология позволяет использовать видеокарты GeForce RTX 40 и 30 серий для повышения качества при воспроизведении видео в браузере. Был показан пример качественного масштабирования из разрешения 1080p в 4K.

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«Управление этой функцией драйвера будет осуществляться приложением NVIDIA Control Panel и по умолчанию она выключена, так что безопасно держать её [настройку] включённой в Chromium. В этом случае [когда функция отключена в NVIDIA Control Panel] вызов VideoProcessorSetStreamExtension будет просто невозможен», — говорится на странице соответствующего изменения в коде Chromium.