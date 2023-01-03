Не все видеокарты RTX и не все браузеры поддерживаются.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Владельцы видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 и 30 серий вскорости смогут использовать фирменные технологии масштабирования на базе искусственного интеллекта не только в играх, но и при просмотре потокового видео. NVIDIA анонсировала RTX Video Super Resolution — эта новая технология использует ИИ для повышения качества любого видео, просматриваемого в веб-браузере. Технология повышает разрешение, удаляет артефакты, повышает резкость, делая изображение более чётким.

Даже дальние мелкие объекты обрабатываются отлично, повышается чёткость, уменьшается количество артефактов. Источник: NVIDIA Studio, YouTube

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Технологию RTX Video Super Resolution планируют представить в феврале, на данный момент она заявлена только для двух веб-браузеров: Google Chrome и Microsoft Edge. Они используют кодовую базу Chromium, но это не гарантирует, что в других браузерах на базе Chromium технология NVIDIA заработает.

Компания приводит пример масштабирования видео из разрешения 1080p в 4K, видео довольно сложное, содержит множество мелких объектов, но не слишком динамичное. Качество масштабирования действительно заслуживает похвал, изображение становится гораздо более чётким, даже дальние объекты лучше прорисовываются после обработки и на изображении не заметны какие-либо огрехи.

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Источники NVIDIA