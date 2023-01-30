Уже скоро всё должно стать удобнее и быстрее.

За последние недели различными изданиями несколько раз упоминалось приближение большого обновления драйверов Intel для видеокарт Arc. Раджа Кодури (Raja Koduri), занявший после недавней реорганизации пост главного архитектора в группе Intel Client Compute Group (CCG), ещё в одном из прошлогодних интервью заявлял, что в ближайшее время можно ожидать ещё одного крупного обновления драйверов «…Это окажет огромное влияние [на производительность], мы говорим не о пяти или десяти процентах. В некоторых случаях гораздо, гораздо больше…». Это было уже после декабрьского выпуска 31.0.101.3959, который принёс огромное увеличение производительности в DirectX 9 играх. Похоже, что следующее обновление на подходе и среди прочего оно принесёт серьёзные изменения в программное обеспечение Arc Control, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников.

реклама

Одно из изменений связано с принципом отображения окон программы. Много критики в сторону Arc Control высказывалось из-за того, что окно приложения при довольно небольших размерах работает как оверлей, блокируя взаимодействие с другими элементами на экране. Со ссылкой на YouTube канал Linus Tech Tips, а также комментарий представителя ресурсов AdoredTV и Tom's Hardware на Reddit, специалисты VideoCardz отмечают, что в новой реализации Arc Control от оверлея должны отказаться в той или иной степени. Подробности разглашать пока нельзя, судя по всему, основная часть приложения будет выполнена в виде отдельного окна без оверлея и объединит все основные параметры.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Официальные сроки выхода неизвестны, но подсказку нашли в печатном выпуске журнала PC Games Hardware, где утверждается, что обновление запланировано на февраль и кроме изменений панели управления оно принесёт повышение производительности во всех графических API.