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Новая панель управления Arc и улучшения во всех графических API — Intel готовит обновление драйвера
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За последние недели различными изданиями несколько раз упоминалось приближение большого обновления драйверов Intel для видеокарт Arc. Раджа Кодури (Raja Koduri), занявший после недавней реорганизации пост главного архитектора в группе Intel Client Compute Group (CCG), ещё в одном из прошлогодних интервью заявлял, что в ближайшее время можно ожидать ещё одного крупного обновления драйверов «…Это окажет огромное влияние [на производительность], мы говорим не о пяти или десяти процентах. В некоторых случаях гораздо, гораздо больше…». Это было уже после декабрьского выпуска 31.0.101.3959, который принёс огромное увеличение производительности в DirectX 9 играх. Похоже, что следующее обновление на подходе и среди прочего оно принесёт серьёзные изменения в программное обеспечение Arc Control, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников.

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Одно из изменений связано с принципом отображения окон программы. Много критики в сторону Arc Control высказывалось из-за того, что окно приложения при довольно небольших размерах работает как оверлей, блокируя взаимодействие с другими элементами на экране. Со ссылкой на YouTube канал Linus Tech Tips, а также комментарий представителя ресурсов AdoredTV и Tom's Hardware на Reddit, специалисты VideoCardz отмечают, что в новой реализации Arc Control от оверлея должны отказаться в той или иной степени. Подробности разглашать пока нельзя, судя по всему, основная часть приложения будет выполнена в виде отдельного окна без оверлея и объединит все основные параметры.

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Официальные сроки выхода неизвестны, но подсказку нашли в печатном выпуске журнала PC Games Hardware, где утверждается, что обновление запланировано на февраль и кроме изменений панели управления оно принесёт повышение производительности во всех графических API.

Источники
VideoCardz
Linus Tech Tips, YouTube
u/bizude, Reddit
u/ArcAlchemist, Reddit
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#intel #видеокарты #intel arc
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