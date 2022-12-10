Глава графического подразделения компании Intel, Раджа Кодури (Raja Koduri), в интервью индийскому технологическому изданию Gadgets 360 рассказал, что его приоритет при разработке видеокарт Intel Arc — наилучшее соотношение производительности на ватт. Специалист дал понять, что не хотел бы гнаться за производительностью без оглядки на энергопотребление: «просто увеличивая мощность и хвастаясь тестами». Спрос на монструозные решения ограничен, основная аудитория ориентируется на видеокарты мощностью 200…225 Вт — это «золотая середина», к слову такой уровень TDP заявлен для видеокарт Intel Arc A750 и A770.
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Intel продолжает оптимизировать драйвера и Раджа Кодури намекнул, что до конца года сообщество может получить ещё больше оптимизаций для игр на базе графических API DirectX 9 и 11 — наиболее сложных для оптимизации из-за большого количества вызовов отрисовки. На неделе Intel представила новый бета-драйвер, значительно повышающий производительность в DirectX 9 играх и не только, вскоре ожидается обновление и для DirectX 11: «…Они неминуемы. Будет несколько приятных новостей. Это окажет огромное влияние [на производительность], мы говорим не о пяти или десяти процентах. В некоторых случаях гораздо, гораздо больше».
Что касается интегрированной графики, специалист с нетерпением ожидает выхода процессоров Intel Meteor Lake, которые «изменят картину рынка интегрированной графики». Новую графику Xe получат процессоры даже начального класса, такие как Pentium, Celeron и решения для Chromebook. В вопросе вытеснения интегрированной графикой бюджетных дискретных решений Кодури видит противоречия, но надеется, что это произойдёт, поскольку считает такую перспективу выгодной для конечного потребителя: меньшие размеры, меньшая стоимость и гораздо более привлекательное соотношение производительности к цене, на этом компания была сосредоточена при разработке Meteor Lake.
- Источник:
- Gadgets 360
- Tom's Hardware