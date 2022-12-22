Потребительские и серверные решения разделят, Раджа Кодури станет главным архитектором.

Intel реорганизует подразделение ускоренных вычислений и графики Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG), передают Tom’s Hardware, а также TechPowerUp со ссылкой на Bloomberg. Часть AXG, занятая потребительской графикой, в частности, дискретными графическими ускорителями Intel Arc, теперь входит в группу Intel Client Compute Group (CCG), а разработкой ускорителей вычислений, решений для центров обработки данных будут заниматься в подразделении Data Center and AI (DCAI). Специалисты DCAI, которые работают над определёнными блоками, будут задействованы и в работе с решениями для потребителей.



Источник изображения: План развития семейства графических процессоров на базе архитектуры Xe-HPG.Источник изображения: Intel Corporation , Intel Architecture Day 2021 Presentation PDF

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Представители Intel заверили Tom’s Hardware, что реорганизация не окажет влияния на план выпуска следующих поколений видеокарт Arc. Ожидается, что в следующем году могут появиться первые модели семейства Battlemage, но после сложностей с запуском Alchemist специалисты компании уже не спешат делать прогнозы. Что касается должностных перестановок, Раджа Кодури (Raja Koduri) становится главным архитектором, а место главы AXG в составе группы CCG займёт Лиза Пирс (Lisa Pearce), ранее возглавлявшая отдел программного обеспечения.

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Работа Кодури будет сосредоточена на центральных и графических процессорах, искусственном интеллекте, также специалист будет работать над ускорением технических программных продуктов. В отношении потребительских видеокарт Кодури ранее дал понять, что его целью является разработка наилучших решений в наиболее востребованном сегменте с энергопотреблением 200…225 Вт. Также специалист с нетерпением ожидает выхода процессоров Intel Meteor Lake с обновлённой интегрированной графикой, в Сети уже заметили несколько наименований, включая интегрированную GT3, которой приписывают 128 вычислительных блоков XVE.

Источники Tom's Hardware TechPowerUp со ссылкой на Bloomberg