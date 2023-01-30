Она может помочь найти интересные дополнения для игр пользователя.

Edgar Almeida, Unsplash

В настоящее время Valve в рамках экспериментов Steam Labs предлагает пользователям опробовать очередное нововведение, цель которого привлечь больше внимания к игровым дополнениям (DLC), сообщает Neowin. Эксперимент под номером 15 называется DLC Discovery Hub или «Дополнения для ваших игр» в русской локализации, на специальной странице пользователь может получить персонализированный список дополнений для своих игр. Это довольно полезная возможность для всех категорий пользователей, заядлые геймеры могут не уследить за выходом всех DLC, а те, кто играет редко, могут найти в списке неожиданные сюрпризы в виде контентных дополнения для своих любых проектов.

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В текущем варианте страница поиска DLC показывает платные и бесплатные дополнения для недавних и самых часто запускаемых пользователем игр. В верхней части раздела показываются наиболее популярные материалы для игр в библиотеке пользователя, т.е. те DLC, которые хорошо продаются в данный момент. В данном случае нет разницы, когда вы последний раз запускали игру, сколько провели в ней времени. А вот в основном разделе страницы дополнения показываются избирательно для недавних игр и игр, в которых пользователь провёл больше всего времени. Если пользователи сочтут новые рекомендации полезными, DLC Discovery Hub должен будет появиться в Steam на постоянной основе.

Источники Steam Neowin