Процессоры 12-го поколения очень хорошо разгонялись по шине.

Специалисты ресурса Tom’s Hardware со ссылкой на свои источники в отрасли сообщают довольно печальную новость, похоже, что Intel заблокировала разгон по шине для новых процессоров Core 13-го поколения с заблокированным множителем. Стоит напомнить, что процессоры Core 12-го поколения Alder Lake без индекса K очень хорошо разгонялись по шине, для этого нужно было приобрести материнскую плату с внешним тактовым генератором — со временем на рынке появилось достаточно таких моделей в разных ценовых сегментах. За счёт разгона производительность процессоров начальной и средней категории можно было существенно повысить.

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Как объясняет Tom’s Hardware, такой подарок на самом деле был случайностью, Intel по недосмотру допустила возможность управления BCLK в предварительных версиях микрокода, предоставленного OEM производителям. Лазейки перекочевали в финальные версии прошивок, позволяя управлять BCLK, несмотря на то, что эта возможность в конечном итоге была заблокирована Intel и для процессоров Alder Lake. Для нового поколения процессоров Intel не допустила появления таких лазеек, а существующие не работают. Платы 700 серии с внешними тактовыми генераторами некоторые производители готовят, но похоже, что разгонять можно будет только процессоры Alder Lake, хотя специалисты не теряют надежд, возможно, со временем ситуация изменится.