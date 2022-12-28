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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Параметры видеокарт AMD Radeon RX 7000 нельзя редактировать через таблицы Power Play Tables (PPT)
Неприятный сюрприз для любителей разгона.
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Специалисты обнаружили неприятный сюрприз видеокарт AMD Radeon RX 7900 для любителей разгона — отсутствие возможности редактировать таблицы Power Play Tables (PPT). Об этом сообщает Tom’s Hardware, ссылаясь на информацию Twitter* блогера и эксперта под псевдонимом @Buildzoid1. Точные причины блокировки PPT неизвестны, но в одном из обсуждений на портале Reddit представитель компании отметил, что новая архитектура RDNA 3 имеет ряд изменений, которые, в частности, повлияли на взаимодействие с таблицами PPT. Есть вероятность, что в будущем возможность редактирования вернут, но официальной информации по этому поводу нет.

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Таблицы PPT на протяжении долгого времени были отличным инструментом для тонкой настройки видеокарт AMD Radeon и разгона без ограничений, которые, как правило, присутствуют в программном обеспечении. Таблицы хранили в реестре операционной системы набор закодированных в шестнадцатеричном формате значений большинства рабочих параметров видеокарты, таких как частоты, напряжение, лимиты мощности, скорость вращения вентиляторов. Всё это свободно редактировалось, только нужно было точно знать, в каких строках и столбцах находятся нужные значения, ошибка могла стоить видеокарты, но у энтузиастов не возникало проблем с расшифровкой таблиц, а в Сети всегда можно было найти инструкцию с подробной «картой» значений. Редактирование PPT при должной осторожности и понимании было проще, быстрее и надёжнее редактирования BIOS видеокарты с последующей перепрошивкой.

Источники
@Buildzoid1 в Twitter*
AMD_PoolShark28, Reddit
Tom's Hardware
* заблокирован в РФ
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#amd #видеокарты #amd radeon
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