Две веб-страницы можно будет расположить в одном окне рядом друг с другом.

Microsoft тестирует в браузере Edge новую возможность разделения экрана для расположения двух веб-страниц рядом друг с другом. Как сообщает Neowin, функция Microsoft Edge Split Screen должна присутствовать в предварительных сборках браузера на каналах Beta, Dev и Canary, но по умолчанию она не включена. Активировать её можно как обычно, на служебной странице edge://flags, для этого нужно найти настройку #edge-split-screen и переключить её в состояние Enabled. Тем не менее, автор ресурса DrWindows не обнаружил её в бета-сборке браузера, что, вероятно, связано с поэтапным развёртыванием, но оценить возможности разделения экрана можно в публикации пользователя Reddit под псевдонимом Leopeva64-2.

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После активации #edge-split-screen в настройках интерфейса браузера появится возможность включить кнопку перехода в режим разделения экрана в настройках интерфейса браузера. Как видно на одном из снимков, нажатие на кнопку приводит к тому, что соседняя вкладка открывается в одном окне с текущей, экран разделяется вертикально по центру, но границу можно перемещать. Также в контекстном меню появится пункт открытия ссылок в режиме разделённого экрана. Сроки появления Split Screen в финальной версии браузера не уточняются, но функция выглядит вполне работоспособной и завершённой.