Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Microsoft тестирует в браузере Edge разделение экрана
Две веб-страницы можно будет расположить в одном окне рядом друг с другом.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Microsoft тестирует в браузере Edge новую возможность разделения экрана для расположения двух веб-страниц рядом друг с другом. Как сообщает Neowin, функция Microsoft Edge Split Screen должна присутствовать в предварительных сборках браузера на каналах Beta, Dev и Canary, но по умолчанию она не включена. Активировать её можно как обычно, на служебной странице edge://flags, для этого нужно найти настройку #edge-split-screen и переключить её в состояние Enabled. Тем не менее, автор ресурса DrWindows не обнаружил её в бета-сборке браузера, что, вероятно, связано с поэтапным развёртыванием, но оценить возможности разделения экрана можно в публикации пользователя Reddit под псевдонимом Leopeva64-2.

Источник: Reddit, Leopeva64-2

реклама

После активации #edge-split-screen в настройках интерфейса браузера появится возможность включить кнопку перехода в режим разделения экрана в настройках интерфейса браузера. Как видно на одном из снимков, нажатие на кнопку приводит к тому, что соседняя вкладка открывается в одном окне с текущей, экран разделяется вертикально по центру, но границу можно перемещать. Также в контекстном меню появится пункт открытия ссылок в режиме разделённого экрана. Сроки появления Split Screen в финальной версии браузера не уточняются, но функция выглядит вполне работоспособной и завершённой.

Источники
Neowin
DrWindows
Reddit, Leopeva64-2
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #edge #веб-браузеры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NTFS устарела, Microsoft незаметно включила поддержку ReFS для Windows 11
Microsoft готовит поддержку файловой системы ReFS в Windows 11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ветеран военной разведки раскрыл секреты успеха ЧВК «Вагнер» на поле боя
9
Китай игнорирует попытки США возобновить диалог между Пентагоном и руководством НОАК - Bloomberg
5
Массивные системы охлаждения на видеокартах отрывают видеочипы от текстолита
31
Морские пехотинцы обманули военного робота с помощью трюка из игры Metal Gear Solid
5
На Украине стальной сеткой пытаются поймать и остановить российские Ланцеты
15
ЧВК "Моцарт" планирует заключить контракт на обучение ВСУ
26
Поставкам Leopard 2 Украине быть: Германия не против передачи немецких танков
8
Современные танки Т-90М «Прорыв» стали всё чаще появляться в зоне СВО
13
Африканская страна передала Украине 20 танков Т-72Б
29
56 смартфонов Xiaomi серии Redmi Note и Redmi получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
4
Почему старые флагманы NVIDIA дорогие, и как GeForce RTX 4070 Ti стала самой выгодной видеокартой
2
Солнечное пятно радиусом в пять раз больше Земли может взорваться в ближайшее время
3
Первый малый модульный ядерный реактор одобрен для использования в США
1
Tom's Hardware назвали лучшие видеокарты по параметру FPS/$
21
США обеспокоены количеством случаев онкологии в своих ракетных войсках
1
Дорогие SSD Samsung 990 PRO столкнулись с проблемой ухудшения работоспособности
38
Впервые африканская страна отправила на Украину советские танки
4
Пентагон испытывает новые танки Abrams SEPv4 на летальность и живучесть
+
Leopard-2 уже на Украине, очевидцы сообщают о якобы увиденных танках в районе Николаева
16
Материнская компания Google сокращает 12 тысяч рабочих мест по всему миру
1

Популярные статьи

США озабочены полетами истребителя шестого поколения ВВС Китая - Military Watch
7
7 простых настроек, которые сохранят ресурс вашего SSD и продлят срок его службы
56
Слабые места и уязвимости передовых западных танков, таких как Leopard, Leclerc и Abrams
26
Собираем ПК для богатого геймера с плохой фантазией – сколько стоит ультимативная сборка для 4К
29
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
76
Jung_E (Чон И) - немножко хорошей фантастики
9
Sony может купить компанию Ubisoft
3
Нестареющая легенда - NVIDIA GeForce GTX 1060
25
Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном
127
О самом непобедимом роде войск в мире
142

Сейчас обсуждают

Evan
13:08
Если ни в чем не разбирающийся зилот говорит, значит, скоро видюхи опять исчезнут.
Майнинг на видеокартах сдаёт позиции и может исчезнуть в ближайшие годы
REY_B_
13:08
А смысл? Хуанг убивает ПК гейминг. С такими ценами народ весь на консоли сбежит.
Сolorful представила продвинутую RTX 4090 с 3000 МГц и более быстрой памятью
SVG4K
13:07
Ну тогда до кучи можно глянуть корейское же "Миф о Сизифе", путешествия во времени и мафия времени в лице корпорации Сигма
Jung_E (Чон И) - немножко хорошей фантастики
REY_B_
13:07
Там и корпус другой нужен - никакие "стандартные", даже БигТовер, продуваться нормально не будут.
Сolorful представила продвинутую RTX 4090 с 3000 МГц и более быстрой памятью
linux4ever
13:06
В Мексике в 80-90 х годах много чего из электроники производили, пока тайванцы не поджали весь бизнес под себя.
Контрактные производители электроники наращивают присутствие в Мексике
Johan_888
13:03
В 3 раза быстрее? не летают, это уже гиперзвук, такие только у России.
Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
hendehog
12:56
10-я серия вообще была супер. Увы её майнингом прибило.
Нестареющая легенда - NVIDIA GeForce GTX 1060
vurdalakec
12:55
Ну судя по карте отхваченных территорий нахожу подтверждением вашим словам, Россия точно не хочет захватывать территорию Украины.
В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины
hendehog
12:53
1060 Ti не существует.
Нестареющая легенда - NVIDIA GeForce GTX 1060
vurdalakec
12:53
Как высчитать количество продажных конченых бездушных ботов на сайте достаточно написать адекватный коммент.
В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем