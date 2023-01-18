Столкнувшимся с проблемой пользователям рекомендуется временно понизить режим до PCIe Gen3.

Компания Fractal Design подтвердила, что PCIe райзер, входящий в комплект нового компактного SFF корпуса Ridge, может быть несовместим с некоторыми конфигурациями оборудования. Конструкция корпуса Ridge предполагает обязательное использование райзера для вертикальной установки видеокарты. Заявлялось соответствие стандарту PCI-Express 4.0, но, судя по всему, в конструкции есть недостаток, который может повлиять на целостность сигнала, предполагают специалисты TechPowerUp.

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Fractal Design сообщает о проведении масштабного тестирования, в результате которого установлено, что большинство систем без проблем будут работать в режиме PCIe 4.0 с комплектным райзером корпуса Ridge. Однако существуют конфигурации, где райзер можно использовать только в режиме PCIe Gen3 или ниже. Компания работает над решением и подготавливает райзеры на замену, столкнувшимся с проблемой пользователям рекомендуется временно ограничить PCIe режимом Gen3 в UEFI BIOS материнской платы и обратиться за дополнительной поддержкой по электронной почте.

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Fractal Design Ridge — компактный и продуманный корпус, который позволяет устанавливать производительные видеокарты длиной до 325 мм или 335 мм, в зависимости от установки дополнительного накопителя. Под видеокарту выделена отдельная секция в верхней части корпуса над остальными компонентами, где для дополнительного обдува реализован прямой забор воздуха двумя 140-мм вентиляторами через боковую сетчатую панель. Горячий воздух от видеокарты быстро покидает корпус через верхнюю сетчатую панель, на которую можно установить до трёх 80-мм вентиляторов, пожертвовав максимальной высотой графического ускорителя.