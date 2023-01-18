Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Комплектный райзер Fractal Design Ridge несовместим с некоторыми конфигурациями в режиме PCIe 4.0
Столкнувшимся с проблемой пользователям рекомендуется временно понизить режим до PCIe Gen3.
рекомендации
4080 Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке

Компания Fractal Design подтвердила, что PCIe райзер, входящий в комплект нового компактного SFF корпуса Ridge, может быть несовместим с некоторыми конфигурациями оборудования. Конструкция корпуса Ridge предполагает обязательное использование райзера для вертикальной установки видеокарты. Заявлялось соответствие стандарту PCI-Express 4.0, но, судя по всему, в конструкции есть недостаток, который может повлиять на целостность сигнала, предполагают специалисты TechPowerUp.

Источник: Fractal Design Ridge

реклама

Fractal Design сообщает о проведении масштабного тестирования, в результате которого установлено, что большинство систем без проблем будут работать в режиме PCIe 4.0 с комплектным райзером корпуса Ridge. Однако существуют конфигурации, где райзер можно использовать только в режиме PCIe Gen3 или ниже. Компания работает над решением и подготавливает райзеры на замену, столкнувшимся с проблемой пользователям рекомендуется временно ограничить PCIe режимом Gen3 в UEFI BIOS материнской платы и обратиться за дополнительной поддержкой по электронной почте.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Fractal Design Ridge — компактный и продуманный корпус, который позволяет устанавливать производительные видеокарты длиной до 325 мм или 335 мм, в зависимости от установки дополнительного накопителя. Под видеокарту выделена отдельная секция в верхней части корпуса над остальными компонентами, где для дополнительного обдува реализован прямой забор воздуха двумя 140-мм вентиляторами через боковую сетчатую панель. Горячий воздух от видеокарты быстро покидает корпус через верхнюю сетчатую панель, на которую можно установить до трёх 80-мм вентиляторов, пожертвовав максимальной высотой графического ускорителя.

Источники
Fractal Design
TechPowerUp
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#fractal design #корпуса
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
Fractal Design представила необычный ПК-корпус North с фронтальной панелью из дерева
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
126
В марте многоцелевые истребители Су-35 Flanker-E, построенные для Египта, отправятся в Иран
10
Сериал по The Last of Us привёл критиков и зрителей в восторг: рейтинг 96 из 100 обеспечен
6
Горят и будут гореть: в Кремле прокомментировали поставки западных танков Украине
3
Предварительный список из 116 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 14 в 2023 году
2
Министр Обороны Германии подала в отставку
3
Северный поток можно восстановить за год - интересно по чьей инициативе
2
В США нашли одну из причин старения и возможный способ как продлить жизнь людям с помощью эпигенома
+
Новая идея Ирана и России - "Персидская криптовалюта"
5
Sony заблокирует контент полученный по параллельному импорту на своих телевизорах и приставках
26
Тропоэластин: Найден способ полностью восстановить сердце после инфаркта
+
Британия готовит к отправке на Украину сто единиц бронетехники
32
«Медведь» в небе: модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил новый испытательный полёт
1
В Кремле прокомментировали слухи о второй волне частичной мобилизации в России
23
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 рекордно подешевела в одном из российских магазинов
12
Видеокарты NVIDIA начали дешеветь в магазинах РФ - скидки на флагманы доходят до 15%
18
Киссинджер: Нейтральность Украины больше не имеет смысла
22
Xiaomi 13 Pro использует лишь около 80% площади сенсоров основной и телефото камер
+
Украину ожидает фрагментация электроснабжения с постоянными блэкаутами
8
GeForce RTX 4070 Ti не заинтересовала геймеров из РФ – растут продажи брендовых GeForce RTX 4080
13

Популярные статьи

Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
185
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2023 год
34
Выводим NVIDIA на чистую воду: cравниваем старые и новые драйвера в поисках прироста в играх
28
Сказ о том, как поссорился Киев с Тбилиси из-за советских систем ЗРК "Бук"
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
5
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
35
Почему я в 2023 не планирую покупать видеокарту NVIDIA – Дженсен Хуанг теряет доверие геймеров
19
О казино под названием World of Tanks: Великий Белорусский Рандом и раки с микрофонами
25
Проверяю, удобен ли компактный ПК в путешествии, и с какими проблемами можно столкнуться
31
Самые нелепые и странные технические гаджеты за последние 25 лет
1

Сейчас обсуждают

merliss
13:08
128 бит ахахаха
GeForce RTX 4060 Ti может получить сравнительно небольшой TDP около 160 Вт
Вдова Zystax
13:06
Для адептов хунты, Шебуршоида - слабоумный шизоид, 3000kyky Sakh - студент Фарионихи, BPretender - самоликвидировался после того как его отымели тут, Zystax - который под разными никами прячится и гад...
Польская разведка: Россия не имеет ни планов, ни желания восстанавливать украинские города
REY_B_
13:06
Пока есть любители поиграть под пивасик "на равных", подкрутки очевидно будут. Автору что, занесли, что он это отрицает?
О казино под названием World of Tanks: Великий Белорусский Рандом и раки с микрофонами
OgoGoLog
13:05
Давай, давай. ЦИПСируй качественней. Я всё вижу.
Польская разведка: Россия не имеет ни планов, ни желания восстанавливать украинские города
Александр Галиновский
13:04
Бред это писать что на ящике нет игр. Я не имею ввиду экзы какой либо платформы. Повторюсь что некоторые игры PS хороши, спору нет, но я бы не потерял сон не поиграв в эти игры.
Корабль XBOX тихо идет ко дну
OgoGoLog
13:00
"Его только вчера опубликовали" Его уже и вчера разоблачили. Фотками освобождённго Соледара и близлежащей Соли, а вот ВСУ на них (живых по крайней мере) нет. В видео никаких опознавательных знаков, ни...
Польская разведка: Россия не имеет ни планов, ни желания восстанавливать украинские города
Я
12:59
Чимбальбом, чимбальбом, клянусь своим дурацким лбом!
Чимбальбом - 4: MSI GeForce 8500GT Mutant Edition и прочее железо ПК
TheEd
12:58
Угу, теперь посчитайте сколько танков т-72 по всему миру.
Сколько у НАТО танков Leopard и как они распределены между странами-союзниками блока
Jorj Jorjievich
12:58
Для отопления?
Геймеры раскупают GeForce RTX 4080 несмотря на завышенную цену необходимость переплаты в рознице
swr5
12:57
Зря вы хаете тв SONY, у меня с 2017 года 55" X900F, вообще идеал по работе и по картинке. Очень рад, что не повелся и не купил тогда стробящие LG или Samsung, а взял Sony.
Micron представила модули памяти DDR5 емкостью 24 ГБ и 48 ГБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем